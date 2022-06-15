Перечислены главные тренды лета 2022 года
Модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер перечислила 14 главных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам журналистки, коллекции известных дизайнеров текущего сезона выглядят празднично и повторяют тенденции 1990-х и 2000-х годов. Так, в них представлены брюки с заниженной талией, плиссированные и микроюбки, белые брючные костюмы, вещи на завязках, крупные сумки, одежда в бельевом стиле и трикотажные изделия в крупную сетку.
Среди прочего Тизер назвала модными женственные платья, кружевные легинсы, неоново-желтый цвет, а также прозрачные и металлизированные ткани. Последние она порекомендовала сочетать с аксессуарами в нейтральных тонах.
Ранее в июне стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала трендами этого лета оверсайз из 1990-х, огромные плечи из 1980-х, трапециевидные платья из 1960-х, а также низкую посадку и кроп-топы из 2000-х годов.