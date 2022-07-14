14.07.2022, 11:39
Эстонский подросток, который родился девочкой: „Мне было очень некомфортно в своем теле, особенно, в области гениталий“
Как поддержать трансгендерного ребенка?
ФОТО: Shutterstock
В маленьком городке в центральной Эстонии вместе со своей матерью Маарьей живет Кейт, на первый взгляд обычный подросток. Но есть одна вещь, которая отличает его от других: Кейт, который сменил имя в прошлом году, родился девочкой, но идентифицирует себя как мальчика.
14-летний Кейт вспоминает, что уже пять лет назад, когда ему было девять лет, он начал подозревать, что с ним что-то не так. Что именно, он тогда еще не понимал. „Мне было очень некомфортно в собственном теле. Особенно, в области гениталий“. К десяти годам ребенок осознал, что родился в неправильном теле и на самом деле является мальчиком. Поскольку с матерью, 44-летней Маарьей, у него были доверительные отношение, он поделился с ней своими сомнениями.