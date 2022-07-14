Эстонский подросток, который родился девочкой: „Мне было очень некомфортно в своем теле, особенно, в области гениталий“

14-летний Кейт вспоминает, что уже пять лет назад, когда ему было девять лет, он начал подозревать, что с ним что-то не так. Что именно, он тогда еще не понимал. „Мне было очень некомфортно в собственном теле. Особенно, в области гениталий“. К десяти годам ребенок осознал, что родился в неправильном теле и на самом деле является мальчиком. Поскольку с матерью, 44-летней Маарьей, у него были доверительные отношение, он поделился с ней своими сомнениями.

Со временем Кейт обнаружил, что гендерная дисфория, или неудовлетворенность своим полом, была не единственной проблемой. В какой-то момент ребенок, довольно зрелый для своего возраста, обратился к матери с подозрением, что у него может быть аутизм. „У меня был дефицит внимания, гиперактивность, перемежающаяся с недостаточной активностью, отсутствие мотивации и трудности в обучении“, - вспоминает Кейт. Маарья много лет проработала в медицине. Она говорит, что начала собирать информацию о симптомах ребенка и обнаружила, что это может быть одна из форм синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это заставило их обратиться за помощью. Тем более, что у Кейта развивался страх перед школой, на который влияла гендерная дисфория. Например, он отказывался ходить на уроки плавания, как из-за боязни воды, так и потому, что ему было неудобно делить раздевалку с девочками.