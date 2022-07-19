На квасе, кефире, минералке и шампанском: ТОП-5 лучших рецептов окрошки

На белом квасе

Самая классика — использование белого кваса в качестве „заправки“ для окрошки. Его вкус более кислый, „взрывной“, яркий, чем у его тёмного собрата.

Традиционные ингредиенты классической окрошки — отварной картофель, варёные яйца, свежий огурчик, редис. Добавляют также нежирное отварное мясо — телятину или курицу. Обязательный момент — все продукты должны быть охлаждёнными. Пропорции зависят от вкуса готовящего. После того, как нарезанные кубиками ингредиенты залиты ледяным квасом, окрошку „забеливают“ сметаной и обязательно щедро посыпают рубленным укропом.

На тёмном квасе

Тёмный квас слаще светлого, на вкус он мягче. Это, с одной стороны, позволяет сочетать его с большим количеством продуктов, а с другой — отсекает любителей свойственной белому квасу ядрёной кислинки.

Поскольку само использование тёмного кваса уже предполагает шаг в сторону от классики, то и набор ингредиентов может быть более вольным. Именно тут на сцену выходит колбаса и прочие мясные продукты. Овощи в окрошку идут те же: картофель, огурец и редиска. Сметану или укроп добавляют уже любители, яйцо же из такой окрошки многие предпочитают убирать.

На кефире

Кефир — для тех, кто квас не жалует. Такую окрошку мы рекомендуем собирать из классического набора — картошка, яйцо, огурец, редис. Вместо мяса или колбасы попробуйте положить отварной язык. Сметана тут уже не нужна, а вот укропа и петрушки можно добавить побольше. Если привычные варианты наскучили – можно потереть на крупной тёрке молодую варёную свёклу. Это будет уже не совсем окрошка, а некий гибрид со свекольными холодными супами, но многим нравится. Если же окрошка кажется слишком густой, то огурец тоже можно не резать, а натереть.

Кефир здесь с успехом можно заменить другими кисломолочными продуктами — от тана и айрана до сыворотки.

На минеральной воде