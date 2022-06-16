Рецепты
16.06.2022, 17:00

РЕЦЕПТ | Как пожарить сочную курицу без капли масла

 
Chicken
Chicken
ФОТО: Photo by Angela Bailey on Unsplash

Если вы любите необычные рецепты и предпочитаете здоровое питание, то вариант приготовления курицы без капли масла вам точно понравится. Подробнее — в рекомендациях „Рамблера“.

Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.

Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 Грамм

  • Томатный соус — 30 Грамм

  • Специи — 2 Чайных ложки

  • Чеснок — 2 Зубчика

  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовьте все ингредиенты.

  2. Крупное куриное филе разрежьте пополам, слегка отбейте при помощи кухонного молотка.

  3. Смажьте куриное филе соусом, специями с обеих сторон.

  4. Если позволяет время, маринуйте курицу 2-3 часа.

  5. Сковороду устелите пергаментом, выложите курицу.

  6. Добавьте по зубчику чеснока.

  7. Прикройте курицу пергаментом, жарьте с одной стороны 6-7 минут.

  8. Переверните и жарьте с другой стороны 6-7 минут.

  9. Готовую курицу подавайте к столу.

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