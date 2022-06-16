РЕЦЕПТ | Как пожарить сочную курицу без капли масла
Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.
Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.
Ингредиенты
Куриное филе — 350 Грамм
Томатный соус — 30 Грамм
Специи — 2 Чайных ложки
Чеснок — 2 Зубчика
Соль и перец — по вкусу
Как приготовить
Подготовьте все ингредиенты.
Крупное куриное филе разрежьте пополам, слегка отбейте при помощи кухонного молотка.
Смажьте куриное филе соусом, специями с обеих сторон.
Если позволяет время, маринуйте курицу 2-3 часа.
Сковороду устелите пергаментом, выложите курицу.
Добавьте по зубчику чеснока.
Прикройте курицу пергаментом, жарьте с одной стороны 6-7 минут.
Переверните и жарьте с другой стороны 6-7 минут.
Готовую курицу подавайте к столу.