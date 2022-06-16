РЕЦЕПТ | Как пожарить сочную курицу без капли масла

Курица в пергаменте на сковороде получается очень аппетитной, жареной без капли масла. В пергаменте вы можете жарить любые части птицы — голени, бедра, окорок.

Чтобы курица получилась вкуснее, предварительно мясо можно замариновать в специях или соусе. Подавать курицу к столу можно с овощами, гарнирами в виде каш, картофеля.