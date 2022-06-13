РЕЦЕПТ | Росолье из Летнего супа Põltsamaa

В последние годы бренд Põltsamaa взял курс на полезность продуктов, экологичую упаковку и устойчивое производство. В контексте этих изменений назрело также обновление дизайна продукции Põltsamaa. Новый дизайн будет внедряться поэтапно, и к концу года, когда на производстве Põltsamaa будет законсервирован новый урожай огурцов, тыквы и капусты, покупатель уже сможет увидеть на полках магазинов преимущественно новое оформление продуктов Põltsamaa.

По словам Оасельга, продукцию Põltsamaa можно с удобством использовать в качестве ингредиентов при приготовлении домашних блюд. „В Летний суп Põltsamaa, основными ингредиентами которого являются свекла, картофель, морковь и лук, входят все главные элементы салата „Росолье“, а, использовав в качестве основы салата суп, можно сэкономить часа два драгоценного времени, ведь отваривать и нарезать овощи не придется. Великолепное блюдо для праздничного стола, равно как и для обычного ужина“, – добавил он.

Росолье из Летнего супа Põltsamaa (на 12 человек)

Ингредиенты:

2 банки Летнего супа Põltsamaa (Põltsamaa Suvesupp)

5 вареных яиц

400 г майонеза

200 г сметаны

филе сельди холодного копчения

икра

укроп

соль, перец

Равномерно распределите летний суп Põltsamaa по дну большой миски или блюду. Смешайте сметану с майонезом, равномерно распределите смесь по выложенному летнему супу. Сверху посыпьте натертыми на терке вареными яйцами. Чтобы сделать хлебную крошку, хорошенько подсушите в духовке кусочки ржаного хлеба и измельчите получившиеся сухари в комбайне. Украсьте салат кусочками филе сельди, икрой и хлебной крошкой. Сверху посыпьте рубленым укропом, при желании украсьте шариками из майонеза и сметаны.