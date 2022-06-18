Отец детей подвергает психическому насилию, ломает зеркала в машине и унижает в постели. Как все это доказать?

„...Однажды, когда я вела машину, муж пнул по зеркалу в салоне, потому что, по его мнению, мне оно было не нужно. Когда я начала спорить, снова в ход пошла нога и зеркало просто отлетело“, - начинает она.

„Он заставлял меня переводить материнскую зарплату на его счет и не разрешал мне ее тратить. Счет был на мое имя и у меня был к нему доступ, но если я тратила деньги на что-либо - даже на тампоны и тому подобное - меня ругали. Каждый раз, когда мне нужны были деньги, мне приходилось его просить. После того, как я съехала, он сказал, что половина сбережений принадлежит ему - я должна ему, потому что он меня содержал“, - продолжает Ану.