Я – мама
18.06.2022, 16:45

Отец детей подвергает психическому насилию, ломает зеркала в машине и унижает в постели. Как все это доказать?

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Добавлены комментарии психотерапевта и юриста
ФОТО: Shutterstock

43-летняя Ану* — мать двоих маленьких детей. Ей удалось набраться смелости и решительности и прекратить токсичные отношения с отцом своих детей, в которых присутствовало психологическое насилие. Решение женщины уйти вывело ее мужа из себя и вызвало серию конфликтов с участием семейных примирителей и суда. Мужчина постоянно меняет свое мнение и качает права. Историю семьи рассказывает журнал Pere ja Kodu.

„...Однажды, когда я вела машину, муж пнул по зеркалу в салоне, потому что, по его мнению, мне оно было не нужно. Когда я начала спорить, снова в ход пошла нога и зеркало просто отлетело“, - начинает она.

„Он заставлял меня переводить материнскую зарплату на его счет и не разрешал мне ее тратить. Счет был на мое имя и у меня был к нему доступ, но если я тратила деньги на что-либо - даже на тампоны и тому подобное - меня ругали. Каждый раз, когда мне нужны были деньги, мне приходилось его просить. После того, как я съехала, он сказал, что половина сбережений принадлежит ему - я должна ему, потому что он меня содержал“, - продолжает Ану.

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