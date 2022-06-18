18.06.2022, 16:45
Отец детей подвергает психическому насилию, ломает зеркала в машине и унижает в постели. Как все это доказать?(3)
Добавлены комментарии психотерапевта и юриста
ФОТО: Shutterstock
43-летняя Ану* — мать двоих маленьких детей. Ей удалось набраться смелости и решительности и прекратить токсичные отношения с отцом своих детей, в которых присутствовало психологическое насилие. Решение женщины уйти вывело ее мужа из себя и вызвало серию конфликтов с участием семейных примирителей и суда. Мужчина постоянно меняет свое мнение и качает права. Историю семьи рассказывает журнал Pere ja Kodu.