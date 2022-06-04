ФОТО | В Таллинн из Днепра. В Старом городе прошла презентация украинского бренда Momot

На прошлой неделе в бутике прошла презентация бренда Momot из Украины, который тоже доступен в Эстонии только в Design Hata. На мероприятие присутствовала сама дизайнер Татьяна Момот, которая временно переехала в Таллинн из Днепра.

"Так как костюмы уже успели полюбиться нашей публике, мы решили сделать небольшое представление от Татьяны и рассказать современные способы использования костюмов не только для деловых встреч но и в повседневной жизни", - рассказывает владелица Design Hata Виталия Сассь.

Design Hata - это мультибрендовый бутик и по совместительству винный бар по адресу Пикк, 35. Его особенность заключается в том, что большинство дизайнеров представлены в странах Балтии эксклюзивно только в этом шоуруме.

