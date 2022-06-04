Мода и стиль
04.06.2022, 13:02

ФОТО | В Таллинн из Днепра. В Старом городе прошла презентация украинского бренда Momot

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В находящемся в старом городе бутике Design Hata прошла презентация украинского бренда Momot, который специализируется, в основном, на производстве брючных костюмов и пальто.

На прошлой неделе в бутике прошла презентация бренда Momot из Украины, который тоже доступен в Эстонии только в Design Hata. На мероприятие присутствовала сама дизайнер Татьяна Момот, которая временно переехала в Таллинн из Днепра.

"Так как костюмы уже успели полюбиться нашей публике, мы решили сделать небольшое представление от Татьяны и рассказать современные способы использования костюмов не только для деловых встреч но и в повседневной жизни", - рассказывает владелица Design Hata Виталия Сассь.

Design Hata - это мультибрендовый бутик и по совместительству винный бар по адресу Пикк, 35. Его особенность заключается в том, что большинство дизайнеров представлены в странах Балтии эксклюзивно только в этом шоуруме.

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