"Не сможет вырастить патриота": в России одинокую маму оштрафовали за плакаты на окне
29-летняя жительница Уфы Регина Ибрагимова вывесила на окне своей квартиры плакат, на котором выразила свою гражданскую позицию в связи с происходящим в Украине. Соседка написала на нее донос в полицию, после чего женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также по заявлению соседки к Регине, в одиночку воспитывающей двухлетнего сына, должна прийти опека с проверкой. Об этом пишет Chips Journal с ссылкой на издание Верстка.
"24 февраля, когда все началось, мне стало физически очень плохо, — рассказала Регина журналистам. — Я не знала, что я могу сделать. У меня много знакомых в Украине, подруга вышла замуж за украинца".
Она честно писала о своей позиции в соцсетях, затем вывесила на окна плакаты. Жильцы дома на это почти не отреагировали, только один пенсионер спросил, не боится ли Регина, что ей разобьют окно.
В конце апреля на Ибрагимову написала донос ее соседка, художница Елена Сафонова. В соцсетях она активно поддерживает президента России, пишет о "русском мире" и "тупых санкциях" Запада, оскорбительно высказывается об украинцах. Сафонова часто судится с городской администрацией, направляет жалобы в общественную приемную и постоянно высказывает претензии другим жильцам, за что соседи невзлюбили ее.
Сафонова написала заявление в полицию и в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии с просьбой привлечь Регину к ответственности. В документе она указала, что Ибрагимова "не лояльна государству в такой ответственный период", а "публичные действия данной гражданки искажают цели специальной военной операции и умаляют достоинство вооруженных сил страны".
Также художница попросила проверить, как Ибрагимова воспитывает ребенка, "какие взгляды она прививает ему с детства, сможет ли он с такой матерью вырасти патриотом своего Отечества". В тексте доноса Сафонова сама ответила на свой вопрос: "С такой непатриотичной позицией она [Регина] не сможет вырастить патриота своей родины".
27 апреля к Ибрагимовой пришли полицейские. По словам женщины, говорили они извиняющимся тоном и в целом чувствовали себя неловко, но протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ все же составили. Суд назначил Регине штраф меньше минимального, предусмотренного статьей, — учел, что она одна воспитывает маленького ребенка.
"Каким образом я должна воспитывать патриота? — возмущалась Ибрагимова в беседе с журналистами. — Кому я это должна? Почему я обязана любить свою родину? Я могу ее любить, но почему я должна любить государство? И как я вообще могу с двухлетним ребенком обсуждать эти темы? В своем возрасте он может кричать, веселиться, рисовать на обоях. Каким образом я могу с ним выстроить диалог о патриотизме?".
Уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина сказала, что скоро к Ибрагимовой придут сотрудники опеки и проверят, в каких условиях живет ребенок. "Личное мнение мамы — это ее личное мнение. Если она хорошая мама, занимается воспитанием ребенка, ее личная позиция не может быть основанием для принятия каких-либо мер", — заверила чиновница.