"Не сможет вырастить патриота": в России одинокую маму оштрафовали за плакаты на окне

"24 февраля, когда все началось, мне стало физически очень плохо, — рассказала Регина журналистам. — Я не знала, что я могу сделать. У меня много знакомых в Украине, подруга вышла замуж за украинца".

Она честно писала о своей позиции в соцсетях, затем вывесила на окна плакаты. Жильцы дома на это почти не отреагировали, только один пенсионер спросил, не боится ли Регина, что ей разобьют окно.

В конце апреля на Ибрагимову написала донос ее соседка, художница Елена Сафонова. В соцсетях она активно поддерживает президента России, пишет о "русском мире" и "тупых санкциях" Запада, оскорбительно высказывается об украинцах. Сафонова часто судится с городской администрацией, направляет жалобы в общественную приемную и постоянно высказывает претензии другим жильцам, за что соседи невзлюбили ее.

Сафонова написала заявление в полицию и в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Башкирии с просьбой привлечь Регину к ответственности. В документе она указала, что Ибрагимова "не лояльна государству в такой ответственный период", а "публичные действия данной гражданки искажают цели специальной военной операции и умаляют достоинство вооруженных сил страны".

Также художница попросила проверить, как Ибрагимова воспитывает ребенка, "какие взгляды она прививает ему с детства, сможет ли он с такой матерью вырасти патриотом своего Отечества". В тексте доноса Сафонова сама ответила на свой вопрос: "С такой непатриотичной позицией она [Регина] не сможет вырастить патриота своей родины".

27 апреля к Ибрагимовой пришли полицейские. По словам женщины, говорили они извиняющимся тоном и в целом чувствовали себя неловко, но протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ все же составили. Суд назначил Регине штраф меньше минимального, предусмотренного статьей, — учел, что она одна воспитывает маленького ребенка.