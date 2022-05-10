7 стереотипов, которые мешают современной женщине радоваться жизни и быть собой

1. Не родись красивой, но по одежке по-прежнему встречают

Это мужчина может быть в меру небрит, небрежно одет и волосат (и, как вариант, не слишком ароматен). А женщина может быть глупой или безынициативной — но вот красивой быть нужно непременно. Не повезло с генетикой? Тогда нужно быть ухоженной. Все, других вариантов нет. А иначе срочно решат, что неженственная, феминистка и вообще — что там с ориентацией? Хуже всего то, что этот стереотип усердно поддерживают и сами женщины.

2. Не родила — не женщина

Если у вас есть органы, с помощью которых можно зачать, выносить и родить детей, значит, их нужно пустить в дело. Очень жаль, конечно, что тот, кто это выдумал, не использует как следует орган, которым следовало бы думать. Мозг называется. Эти же люди, кстати, искренне полагают, что раз уж родила, то сразу автоматически будешь любить ребеночка. И всех чужих детей — ну просто, за компанию.

3. Женщины любят сердцем, а мужчины — детородными органами

Ах, все девочки — принцессы. Одухотворенные и мечтательные, романтичные и сетиментальные. Они годами готовы ждать принца на белом коне — и в это время вступают исключительно в платонические отношения. Потому что — как же, умри, но не давай поцелуя без любви. Честно говоря, даже комментировать эти заплесневелые представления о гендерных стереотипах как-то странно. Все любят так, как хотят и умеют. И нечего больше городить огород.

4. Женщина такая вся внезапная, загадочная такая вся

Сказала «да», а на самом деле это было «нет». Или наоборот. Или вообще как-то с заподвыподвертом. И догадайся, милый, сам. На самом деле, конечно, в загадки и глухие телефончики могут играть вообще все.

Но женщина, которая живет осознанно, желает быть понятой однозначно. Поэтому говорит напрямую, обходясь без намеков и идиотских заигрываний со смыслами.

5. Главное — выйти замуж