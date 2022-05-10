7 стереотипов, которые мешают современной женщине радоваться жизни и быть собой
Мы уже знаем, что девочки могут любить не только розовый, носить рваные джинсы наравне с бантиками с рюшечками, и радоваться не одним куклам. Однако в обществе все еще очень сильны стереотипы — сайт 7Sisters перечисляет их и развенчивает.
1. Не родись красивой, но по одежке по-прежнему встречают
Это мужчина может быть в меру небрит, небрежно одет и волосат (и, как вариант, не слишком ароматен). А женщина может быть глупой или безынициативной — но вот красивой быть нужно непременно. Не повезло с генетикой? Тогда нужно быть ухоженной. Все, других вариантов нет. А иначе срочно решат, что неженственная, феминистка и вообще — что там с ориентацией? Хуже всего то, что этот стереотип усердно поддерживают и сами женщины.
2. Не родила — не женщина
Если у вас есть органы, с помощью которых можно зачать, выносить и родить детей, значит, их нужно пустить в дело. Очень жаль, конечно, что тот, кто это выдумал, не использует как следует орган, которым следовало бы думать. Мозг называется. Эти же люди, кстати, искренне полагают, что раз уж родила, то сразу автоматически будешь любить ребеночка. И всех чужих детей — ну просто, за компанию.
3. Женщины любят сердцем, а мужчины — детородными органами
Ах, все девочки — принцессы. Одухотворенные и мечтательные, романтичные и сетиментальные. Они годами готовы ждать принца на белом коне — и в это время вступают исключительно в платонические отношения. Потому что — как же, умри, но не давай поцелуя без любви. Честно говоря, даже комментировать эти заплесневелые представления о гендерных стереотипах как-то странно. Все любят так, как хотят и умеют. И нечего больше городить огород.
4. Женщина такая вся внезапная, загадочная такая вся
Сказала «да», а на самом деле это было «нет». Или наоборот. Или вообще как-то с заподвыподвертом. И догадайся, милый, сам. На самом деле, конечно, в загадки и глухие телефончики могут играть вообще все.
Но женщина, которая живет осознанно, желает быть понятой однозначно. Поэтому говорит напрямую, обходясь без намеков и идиотских заигрываний со смыслами.
5. Главное — выйти замуж
Кто тебя такую возьмет, если не умеешь ни готовить, ни выглядеть хорошо, ни что там еще является необходимым условием для такого ответственного предприятия, как брак? Примерно с тех пор, как у женщин появились собственные паспорта (то есть примерно конец XIX века), они вольны сами выбирать. Надо ли им замуж, когда, за кого и зачем. И это — исключительно личное дело каждой половозрелой особи. И ничье больше.
6. Женщина — хранительница очага
Этот пункт логически продолжает предыдущий. Оно и понятно — если мечтать только выйти замуж, то там ничего и не остается, кроме как сидеть у очага. Пока мужчина добывает мамонта — и прочее. Кому это интересно?
Уже никого не удивить умением женщины строить карьеру и коллективы подчиненных с впечатляющим количестком сотрудников. Да и мамонты, кстати, давно повывелись.
7. Женщины всегда воспитывают мужчин
Во-первых, тут есть некое противоречие — вот особа, которая вчера спала и видела, как бы ей заполучить мужа. А сегодня она вдруг кинулась его воспитывать и перевоспитывать. Зачем? Нормальная и мыслящая женщина всегда понимает: воспитывать можно только себя. Изменять собственное мировоззрение. А недовоспитанного мужчину лучше, пожалуй, отправить назад к маме. Пусть она с ним сама и мучается — а нам зачем этакое счастье?