ФОТО | Оборки, рюши и воланы снова в моде? Разбираемся с эстонским дизайнером Дианой Денисовой

Чаще они наивны и милы, но иногда становятся защитой, как у Balenciaga, а порой принимают даже какой-то грозный вид – как например, «дыра» в юбке, обрамленная оборками у Loewe. И все равно это – красиво.

И как обещают дизайнеры, летом этой красоты у нас будет предостаточно. Много ее было и на Таллиннской Неделе моды.

Aldo Järvso я бы назвала «Королем оборок». Они сплошь покрывали изящные платья и жакеты, созданные дизайнером, и девушки в белых его одеждах были похожи на легкие облачка, а в черных - на грозовые тучи.

Очень интересные варианты предложил бренд Alexanderling. Воланы на рукавах, деталях платья и даже на штанишках придутся по вкусу нашим модницам.

Спокойные модели для каждого дня показали бренды Althea и Donna Nordica.

Будем носить оборки?

На днях я услышала фразу: «Оборки у меня уже были, хватит». Да действительно, мы, взрослые девушки, успели поносить, пожалуй все, что только можно было придумать. Мода циклична, и то, что она предлагает сейчас, у нас вроде как уже и было.

Поэтому вот на что обращаем внимание: важно не ЧТО носить, а КАК носить. И если мы решили, что впускаем опять оборки в свою жизнь, то следим за тем, чтобы образы были современными.

Платья можно использовать и винтажные, они чудесно впишутся в наш гардероб этим летом. Но вот аксессуары пусть будут актуальными.

Лето обязательно придет. И оборки нам пригодятся, и легкие платья. А пока можно составить комплекты с куртками и сапогами. Это тоже классно.

Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий “Стильное заявление” для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога “Стильное заявление” можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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