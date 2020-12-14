В каком цвете встречать 2021 год Быка?

По прогнозам год Быка будет гораздо спокойнее, чем 2020, однако встретить его нужно так, чтобы точно заручиться поддержкой нового покровителя. Астрологи отмечают, что цветовая гамма будет важна, а значит, нужно узнать о том, какие цвета будут уместными.

В белом, сером или серебристом цвете встреча Нового года пройдет прекрасно. Эти оттенки перекликаются со стихией Металла и дают возможность привлечь удачу.

Черный также будет уместным, а в сочетании с белым придаст уверенности. Такое сочетание цветов точно придется по вкусу Быку.

Зеленый, желтый и бежевый цвета символизируют стихию Земли. Они принесут удачу в новом 2021 году. Такие расцветки помогут освободиться от неприятностей, обрести внутреннюю гармонию и настроиться на благополучие.