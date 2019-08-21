"Платье президента соответствовало дресс-коду. В отличие от нарядов гостей". Стилист рассказывает, во что была одета Керсти Кальюлайд на приеме

“Прекрасный выбор! Мне нравится! — признается Светлана. — В комплекте президента использованы цвета эстонского флага, что очень символично.Белый цвет доминирует и , мне кажется, отличным выбором для летнего приема, очень освежает. Платье двухслойное и верхний тюлевый слой усыпан чёрными вышитыми ласточками. Образ дополняют маленькие синие серьги от эстонского дизайнера украшений Биргит Сколимовски”.

“Дресс-код мероприятия гласил: pidulik suvine riietus (праздничная лётная одежда — RusDelfi) и в отличии от большинства гостей образ президента полностью ему соответствовал, — добавляет Агуреева. — Платье для Керсти изготовили на заказ в студии стилиста Ану Ленсимен. Ану — известный в Эстонии стилист, она делает много различных проектов: работает на телевидении, в кино, проводит разные фэшн-сьемки и помогает нашему президенту с выбором одежды. Кстати, наряды ее дизайна не раз были замечены на гостях президентского приема. Вполне возможно, что в скором времени стилист запустит и свою линию одежды!"

Керсти Кальюлайд с гостями на приеме в Розовом саду Foto: Priit Simson

19 августа в Розовом саду Кадриорга прошел прием в честь восстановления независимости Эстонии.

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