ФОТО и ВИДЕО | Таллиннская неделя моды переходит в онлайн! Смотрите, где и как проходили съемки показа во время чрезвычайного положения

По словам стилиста, предложение от организаторов Таллиннской недели моды об участии в новом онлайн-формате поступило где-то за неделю до даты записи видео, которую назначили на 23 апреля.

Большая часть дизайнеров, которые должны были принять участие в весенней неделе моды, согласились на онлайн-формат, но не все — например, Наталья Ыннис и два бренда Tallinn Design House отказались, говорит Светлана.

"Грубо говоря, времени на подготовку было около недели. Сначала я собирала комплекты в магазине, потом мы делали примерку — на себе! Мультибрендовый показ стилисту делать сложнее — тут еще надо следить, чтобы все бренды одежды, аксессуаров и сумок показать в равной степени и никого не обделить", — рассказывает стилист.

Затем надо было решить, в каком порядке будут показаны комплекты, чтобы общая картинка смотрелась лучше. Из-за того, что показ перешел в онлайн-формат и два бренда отказались в нем участвовать, число комплектов сократилось до 22.

"В день самой съемки было очень много требований от организаторов по поводу того, как вести себя на месте и как правильно подготовиться. Был очень жесткий график, и каждому участнику недели моды было отведено для съемки свое время, не больше часа", — отмечает Светлана.

Одним из условий съемок было, что за кулисами может быть одна модель и один дизайнер, но для Tallinn Design House сделали исключение и позволили двум людям помогать модели менять образы. Всего в помещении съемок вместе со съемочной группой и организаторами не могло быть больше 10 человек разом. Съемки проходили в ангаре RGB Baltic в Ыйсмяэ.

Стилист рассказывает, что модель прибыла на место отдельно, одежду тоже привезли отдельно, а организаторы даже попросили перевесить ее на их собственные штанги для одежды, потому что они были продезинфицированы. Модель должна была сама накраситься и сделать себе прическу.

"Конечно же, все использовали маски и дезинфицирующие вещества. Дистанцию в два метра с моделью было тяжело соблюдать, потому что приходилось переодевать ее очень быстро, но мы заранее получили у нее разрешение и были в масках!" — объясняет она.