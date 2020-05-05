05.05.2020, 13:48

ФОТО и ВИДЕО | Таллиннская неделя моды переходит в онлайн! Смотрите, где и как проходили съемки показа во время чрезвычайного положения

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Андрей Данило
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Коронавирус нарушил планы многих людей по всему миру, в том числе и планы организаторов Таллиннской недели моды, которая должна была состояться еще в марте. Однако было найдено решение — Tallinn Fashion Week впервые пройдет онлайн. Стилист Светлана Агуреева, ответственная за стилистику шоу Tallinn Design House, рассказала и показала Delfi, как проходила подготовка к онлайн-показу в условиях чрезвычайного положения.

По словам стилиста, предложение от организаторов Таллиннской недели моды об участии в новом онлайн-формате поступило где-то за неделю до даты записи видео, которую назначили на 23 апреля.

Большая часть дизайнеров, которые должны были принять участие в весенней неделе моды, согласились на онлайн-формат, но не все — например, Наталья Ыннис и два бренда Tallinn Design House отказались, говорит Светлана.

"Грубо говоря, времени на подготовку было около недели. Сначала я собирала комплекты в магазине, потом мы делали примерку — на себе! Мультибрендовый показ стилисту делать сложнее — тут еще надо следить, чтобы все бренды одежды, аксессуаров и сумок показать в равной степени и никого не обделить", — рассказывает стилист.

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Затем надо было решить, в каком порядке будут показаны комплекты, чтобы общая картинка смотрелась лучше. Из-за того, что показ перешел в онлайн-формат и два бренда отказались в нем участвовать, число комплектов сократилось до 22.

"В день самой съемки было очень много требований от организаторов по поводу того, как вести себя на месте и как правильно подготовиться. Был очень жесткий график, и каждому участнику недели моды было отведено для съемки свое время, не больше часа", — отмечает Светлана.

Одним из условий съемок было, что за кулисами может быть одна модель и один дизайнер, но для Tallinn Design House сделали исключение и позволили двум людям помогать модели менять образы. Всего в помещении съемок вместе со съемочной группой и организаторами не могло быть больше 10 человек разом. Съемки проходили в ангаре RGB Baltic в Ыйсмяэ.

Стилист рассказывает, что модель прибыла на место отдельно, одежду тоже привезли отдельно, а организаторы даже попросили перевесить ее на их собственные штанги для одежды, потому что они были продезинфицированы. Модель должна была сама накраситься и сделать себе прическу.

"Конечно же, все использовали маски и дезинфицирующие вещества. Дистанцию в два метра с моделью было тяжело соблюдать, потому что приходилось переодевать ее очень быстро, но мы заранее получили у нее разрешение и были в масках!" — объясняет она.

По словам Светланы, это был ее первый опыт стилизации показа для недели моды и она даже рада, что он прошел в подобном ключе, так как он был намного сложнее, чем обычный показ — ведь не было ни помощников, ни дополнительного времени. "Мы сами еще не представляем, как будет выглядеть готовый результат, поэтому будем вместе со всеми смотреть показ", — смеется она.

Увидеть результат съемок можно будет уже сегодня в 18:00 во время онлайн-показов Таллиннской недели моды. Ищите больше информации на www.estonianfashion.eu.

В показе Tallinn Design House представлены 10 эстонских брендов.

"Мы решили связать все воедино за счет растительности, характерной именно для нашего региона. Растения, которые расцветают весной в эстонском лесу и на лужайке у дома, как нельзя лучше могут передать весеннее настроение. Свежесть, легкость и непринужденность сочетаются в нашей коллекции с модными тенденциями и смелыми стилистическими сочетаниями", — рассказывает Светлана Агуреева о концепции показа.

"Например, нижнее белье Bonbon Lingerie мы предлагаем в этом сезоне носить напоказ, легендарные спортивные трикотажные изделия Marat комбинировать не только с повседневными вещами из коллекций дизайнеров Eve Hanson и Raili Nõlvak, но и более вечерней одеждой от Piret Kuresaar. Из аксессуаров мы использовали украшения Lummus и Maarja Niinemägi и шелковые платки Miurio Accessories, продемонстрировав разные способы, как можно их носить. C cумками Jaana Trauss и Gerda Retter мы предлагаем не мелочиться, а носить сразу по несколько штук. В коллекции использовали преимущественно натуральные природные цвета, но будут и яркие сочные пятна и много зелени от ShiShi которых так хочется весной. Кроме того, специально к показу были сделаны шлепанцы из искусственного газона!" — перечисляет стилист особенности коллекции от Tallinn Design House.

Смотрите также галерею закулисья со съемок от организаторов Tallinn Fashion Week!

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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
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