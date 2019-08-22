22.08.2019, 13:10
Читателям JANA понравился наряд президента на приеме в Розовом саду!
На странице журнала JANA мы провели опрос: понравился ли вам наряд президента Эстонии на приеме в Розовом саду 20 августа.
На странице журнала JANA мы провели опрос: понравился ли вам наряд президента Эстонии на приеме в Розовом саду 20 августа.
Положительно к белому платью с узорами в виде ласточек отнеслись три четверти их более чем 1000 проголосовавших.
Не понравился наряд 17% читателей. Еще 8% затруднились с оценкой платья.
20 августа в Розовом саду Кадриорга прошел прием в честь восстановления независимости Эстонии.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Пассажирке А321 пожелали смерти после видео с места трагедии
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле