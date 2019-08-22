Читателям JANA понравился наряд президента на приеме в Розовом саду!

Положительно к белому платью с узорами в виде ласточек отнеслись три четверти их более чем 1000 проголосовавших.

Не понравился наряд 17% читателей. Еще 8% затруднились с оценкой платья.

20 августа в Розовом саду Кадриорга прошел прием в честь восстановления независимости Эстонии.