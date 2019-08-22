22.08.2019, 13:10

Читателям JANA понравился наряд президента на приеме в Розовом саду!


Jana / Журнал "Яна"
EST 13
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (справа) и президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (справа) и президент Литвы Гитанас НауседаFoto: Priit Simson

На странице журнала JANA мы провели опрос: понравился ли вам наряд президента Эстонии на приеме в Розовом саду 20 августа.

Положительно к белому платью с узорами в виде ласточек отнеслись три четверти их более чем 1000 проголосовавших.

Не понравился наряд 17% читателей. Еще 8% затруднились с оценкой платья.

20 августа в Розовом саду Кадриорга прошел прием в честь восстановления независимости Эстонии.

Опрос RusDelfi
Ajakirja liitumine
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