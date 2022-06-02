Можно ли получить что-нибудь в магазине без оплаты?

Новая кампания Maxima, которая продлится весь июнь, сделает покупки особенно увлекательными. Мало того, что благодаря дешевым ценам Maxima вы можете получить больше качественных продуктов за те же деньги, теперь вы можете получить один продукт совершенно бесплатно.

Каждую неделю новый бесплатный продукт



На первой неделе июня каждый, кто купит в Maxima товары на сумму не менее 30 евро, бесплатно получит 100-граммовую молочную шоколадку Milka. Радость от шоколада станет еще больше, если порадовать им детей или удивить взрослого спутника.

И это еще не все! Каждую июньскую неделю в кампании появляется новый продукт, поэтому стоит держать ухо востро и следить за предложениями, когда вы идете в магазин, потому что вас ждут отличные сюрпризы как к сезону гриля, так и к празднику Ивановой ночи.

Найти бесплатные продукты легко. Они выставлены на видном месте отдельно и помечены сообщением кампании -100%.



Не забудьте карту Aitäh!



Участник кампании должен иметь карту Aitäh, получая по карте скидку 1% за каждую покупку. Оформить карту Aitäh в Maxima быстро и просто. Чтобы не забыть карту дома, стоит скачать приложение Maxima на телефон, ведь благодаря этому карта всегда будет с вами, когда вы идете в магазин. При выборе товаров в магазине телефон с приложением Maxima является пультом для покупок, с помощью которого также можно следить, когда будет достигнута сумма в 30 евро.

Конечно, один бесплатный товар приходится на корзину стоимостью свыше 30 евро, но, конечно, никто не запрещает потом вернуться и выбрать еще продуктов или полезных товаров.

На 30 евро можно набрать много вкусной еды