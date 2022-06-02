Можно ли получить что-нибудь в магазине без оплаты?
Новая кампания Maxima, которая продлится весь июнь, сделает покупки особенно увлекательными. Мало того, что благодаря дешевым ценам Maxima вы можете получить больше качественных продуктов за те же деньги, теперь вы можете получить один продукт совершенно бесплатно.
Каждую неделю новый бесплатный продукт
На первой неделе июня каждый, кто купит в Maxima товары на сумму не менее 30 евро, бесплатно получит 100-граммовую молочную шоколадку Milka. Радость от шоколада станет еще больше, если порадовать им детей или удивить взрослого спутника.
И это еще не все! Каждую июньскую неделю в кампании появляется новый продукт, поэтому стоит держать ухо востро и следить за предложениями, когда вы идете в магазин, потому что вас ждут отличные сюрпризы как к сезону гриля, так и к празднику Ивановой ночи.
Не забудьте карту Aitäh!
Участник кампании должен иметь карту Aitäh, получая по карте скидку 1% за каждую покупку. Оформить карту Aitäh в Maxima быстро и просто. Чтобы не забыть карту дома, стоит скачать приложение Maxima на телефон, ведь благодаря этому карта всегда будет с вами, когда вы идете в магазин. При выборе товаров в магазине телефон с приложением Maxima является пультом для покупок, с помощью которого также можно следить, когда будет достигнута сумма в 30 евро.
Конечно, один бесплатный товар приходится на корзину стоимостью свыше 30 евро, но, конечно, никто не запрещает потом вернуться и выбрать еще продуктов или полезных товаров.
На 30 евро можно набрать много вкусной еды
Мысленная граница в 30 евро – хороший вызов для тех, для кого важна экономия и разумный подход к покупкам. Еды на сколько дней можно купить на эту сумму? Выбор каждой семьи уникален, но, совершая покупки в Maxima, их всех объединяет одно – за меньшую сумму денег можно получить больше вкусных и полезных продуктов.
При сравнении магазинов именно у Maxima стоимость покупательской корзины ниже всего. Это важно знать как при покупке продуктов для семейных ужинов, так и закупаясь перед летним выездом на природу или празднованием Ивановой ночи. Из продуктов Maxima можно собрать замечательную корзинку для пикника, в которую также будет приятно добавить и бесплатный продукт по кампании. В ближайшие недели будет предлагаться выбор соленых закусок, свежие вкусовые впечатления, а также безалкогольные напитки.
Еще одна весомая причина отдать предпочтение Maxima – это то, что покупки можно совершать быстро, без очередей и контактов. Кроме того, купон кампании будет доступен в электронном виде сразу после оплаты. Конечно, на прилавках найдутся и очень дешевые товары по другим кампаниям.
Совершите в Maxima покупку на сумму не менее чем 30 евро за раз и не забудьте взять с собой бесплатный продукт кампании. Каждую неделю июня – новый бесплатный товар с пометкой -100%!