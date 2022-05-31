Как сделать своего ребенка счастливым?
День защиты детей 1 июня – это лишь один из многих способов порадовать своего ребенка. Благодаря хорошим предложениям Maxima в этом году особенно легко сделать так, чтобы глаза ребенка сияли.
У каждой семьи есть свой набор идей для создания радостного настроения, но некоторые советы подойдут для всех. Например, на лице ребенка появляется улыбка, когда у него есть интересные игрушки и что-нибудь вкусненькое.
В Maxima стоит приходить всей семьей! Магазины ориентированы на детей с точки зрения как выбора продуктов, так и обилия игрушек.
Новые тенденции в мире игрушек
Машинки и куклы нравятся большинству детей, но поиграв некоторое время с машинками и куклами дети часто хотят чего-то еще особенного и захватывающего.
Особенно хороши такие игрушки, поиграть с которыми присоединятся и старшие члены семьи. Поверьте, такой радости не сможет противостоять никакой популярный компьютер или смартфон!
Новые тенденции в мире игрушек ориентированы на развивающие игрушки. В игре развивается логика, приобретаются новые знания и углубляются навыки сотрудничества. Настольные игры в Maxima можно найти как на эстонском, так и на русском языке, а для ручных поделок есть кубики, пластилин и игрушки из песка. Веселая настольная игра также является отличным компаньоном в классах и молодежных центрах, где часто собираются дети, которые говорят на разных языках.
Фаворитами в каждой возрастной группе являются красочные конструкторы «Лего», дающие возможность поупражняться в мастерстве изготовления поделок. Помимо того, что с ними весело и интересно играть, они способствуют развитию логического мышления. Из лего можно строить дома и людей, роботов и транспортные средства. Радости от игры хватит надолго, ведь после этого детали можно снова разобрать и построить из них что-то новое. Неудивительно, что лего увлекает и старших членов семьи.
Хорошее и сладкое может быть также и полезным
Сезон мороженого начался, и любимые вкусы по низким ценам ждут всех членов семьи от мала до велика.
Ведь кто же не любит сладкого! Однако для тех, кто заканчивает школьный год, сладкие перекусы доставят особенно большое удовольствие и помогут выдержать последние усилия.
Хорошее и сладкое не обязательно должно быть вредным для здоровья. В ассортимент сладостей Maxima также входят продукты, которые не содержат консервантов и которые диетологи называют скорее полезными для здоровья. Так, темный шоколад поднимает настроение, а мюсли и смузи можно использовать для быстрого и приятного завтрака или перекуса.
Любитель печенья может прихватить продукты, содержащие меньше сахара и больше кокосовой стружки, а те, кто делает выбор в пользу здоровья перед богато уставленной полкой с конфетами, могут выбрать, например, сладости с птичьим молоком.
Фрукты сейчас полны витаминов
Детям понравится прекрасный и полный разных вкусов ассортимент фруктов Maxima. Фаворитами этого года сейчас являются сочный арбуз и виноград, но увлечение клубникой и черникой, например, также никуда не делось.
Для Maxima важно здоровье детей – если наполнить живот вкусными фруктами, то места для нездоровых перекусов остается гораздо меньше. А если уже отправляться за фруктами, то конечно в Maxima, потому что там они очень свежие и дешевые.
Фрукты и ягоды сейчас полны витаминов. Добавление их в рацион помогает детям быть здоровыми, а также закончить учебный год с радостью и хорошими результатами.
Знаете ли вы, что Maxima заботится о детях на многих уровнях? Под особым вниманием и заботой находятся дети нашей трудовой семьи – уже много лет все хорошо учащиеся дети получают ежемесячную стипендию в размере 40 евро.
Умный покупатель экономит деньги
Игрушки и вкусные закуски есть во всех магазинах Maxima, но в крупных магазинах выбор больше. Всегда стоит следить за предложениями кампании, распродажами и предложениями для владельцев карт Aitäh.
Те, у кого еще нет карты Aitäh, могут быстро оформить ее, и это особенно легко сделать в приложении Maxima. Следите за еженедельными выгодными предложениями, чтобы сэкономить время и деньги.
Семьям с детьми рады во всех магазинах Maxima. Чтобы получить максимум за свои деньги, стоит искать ярлыки «Дешевая Maxima цена» и «Неизменно дешево». В Maxima стоит приходить всей семьей!