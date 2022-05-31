Как сделать своего ребенка счастливым?

День защиты детей 1 июня – это лишь один из многих способов порадовать своего ребенка. Благодаря хорошим предложениям Maxima в этом году особенно легко сделать так, чтобы глаза ребенка сияли.

У каждой семьи есть свой набор идей для создания радостного настроения, но некоторые советы подойдут для всех. Например, на лице ребенка появляется улыбка, когда у него есть интересные игрушки и что-нибудь вкусненькое.

В Maxima стоит приходить всей семьей! Магазины ориентированы на детей с точки зрения как выбора продуктов, так и обилия игрушек.

Новые тенденции в мире игрушек





Машинки и куклы нравятся большинству детей, но поиграв некоторое время с машинками и куклами дети часто хотят чего-то еще особенного и захватывающего.

Особенно хороши такие игрушки, поиграть с которыми присоединятся и старшие члены семьи. Поверьте, такой радости не сможет противостоять никакой популярный компьютер или смартфон!

Новые тенденции в мире игрушек ориентированы на развивающие игрушки. В игре развивается логика, приобретаются новые знания и углубляются навыки сотрудничества. Настольные игры в Maxima можно найти как на эстонском, так и на русском языке, а для ручных поделок есть кубики, пластилин и игрушки из песка. Веселая настольная игра также является отличным компаньоном в классах и молодежных центрах, где часто собираются дети, которые говорят на разных языках.

Фаворитами в каждой возрастной группе являются красочные конструкторы «Лего», дающие возможность поупражняться в мастерстве изготовления поделок. Помимо того, что с ними весело и интересно играть, они способствуют развитию логического мышления. Из лего можно строить дома и людей, роботов и транспортные средства. Радости от игры хватит надолго, ведь после этого детали можно снова разобрать и построить из них что-то новое. Неудивительно, что лего увлекает и старших членов семьи.

Хорошее и сладкое может быть также и полезным





Сезон мороженого начался, и любимые вкусы по низким ценам ждут всех членов семьи от мала до велика.