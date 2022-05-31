Где "краб", там рак: доктор рассказал о смертельной опасности крабовых палочек

Доктор отметил, что крабовые палочки являются глубоко переработанным продуктом, а это значит, что в составе большое количество красителей, усилителей вкуса и в целом химических добавок. Частое употребление подобных продуктов приводит к тому, что организм становится более подвержен возрастным болезням, таким как заболевания сердечно-сосудистой системы или онкологические заболевания.