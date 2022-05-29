Наиболее частые причины набора веса

“Дисбаланс каких гормонов заставляет вас прибавлять в весе? В первую очередь, это высокий уровень инсулина и развитие инсулинорезистентности. А также снижение уровня половых гормонов — тестостерона, эстрогенов и прогестерона. Это касается и мужчин, и женщин”, — отмечает эксперт.

В группе риска по дефициту тестостерона находятся люди старше 35 лет, в особенности те, кто принимает оральные контрацептивы.

Нехватка витамина D — также не очень благоприятный фактор, поскольку он является жиросжигающим.

Напрямую с набором лишнего веса связаны лептин (гормон насыщения) и кортизол (гормон стресса).

Нарушения в работе щитовидной железы тоже могут быть причиной нарушения обмена веществ и как следствие набора лишнего веса.

Еще один важный элемент для эффективного метаболизма — это железо. При его нехватке организм автоматически испытывает дефицит кислорода. И нормальный метаболизм становится невозможен.

Здоровый вес также напрямую связан с качеством отдыха и влиянием стрессовых факторов. Старайтесь ложиться спать вовремя и отдыхать не менее 7-8 часов в сутки.

Помните, что лишний вес — это риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, деменции, онкологии.