Наиболее частые причины набора веса
Врач-эндокринолог Наталья Либеранская перечислила наиболее частые причины появления лишнего веса и ожирения. Оказывается, не всегда набор лишнего веса связан с неправильным питанием и отсутствием физической активности, — удивляет Medikforum.
“Дисбаланс каких гормонов заставляет вас прибавлять в весе? В первую очередь, это высокий уровень инсулина и развитие инсулинорезистентности. А также снижение уровня половых гормонов — тестостерона, эстрогенов и прогестерона. Это касается и мужчин, и женщин”, — отмечает эксперт.
В группе риска по дефициту тестостерона находятся люди старше 35 лет, в особенности те, кто принимает оральные контрацептивы.
Нехватка витамина D — также не очень благоприятный фактор, поскольку он является жиросжигающим.
Напрямую с набором лишнего веса связаны лептин (гормон насыщения) и кортизол (гормон стресса).
Нарушения в работе щитовидной железы тоже могут быть причиной нарушения обмена веществ и как следствие набора лишнего веса.
Еще один важный элемент для эффективного метаболизма — это железо. При его нехватке организм автоматически испытывает дефицит кислорода. И нормальный метаболизм становится невозможен.
Здоровый вес также напрямую связан с качеством отдыха и влиянием стрессовых факторов. Старайтесь ложиться спать вовремя и отдыхать не менее 7-8 часов в сутки.
Помните, что лишний вес — это риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, деменции, онкологии.