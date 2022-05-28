4 знака Зодиака, которые могут разбогатеть в июне

Телец

У Тельцов будут все шансы показать всем вокруг, что их списывать со счетов нельзя. Да, некоторые неурядицы могли быть в мае, но в июне эти люди соберутся с мыслями и с силами, чтобы показать всем вокруг, кто в доме хозяин. Это будет время, в которое им категорически запрещено пускать дела на самотек. Тельцы смогут разбогатеть за счет своей харизмы, трудолюбия, ума и креативности. Всё в их руках — нужно лишь немного надавить на газ и взяться за руль покрепче.

Близнецы

Начало лета — это астрологически благоприятное время для Близнецов, ведь в это время Солнце находится преимущественно в их Знаке. Самый главный помощник этих людей — Меркурий. Сначала 3 июня он избавится от ретроградного движения, а затем 13 июня он перейдут в Знак Близнецов. Получается, что за вторую половину июня представители данного Знака должны будут стать самым успешными людьми на планете Земля. Да, придется постараться. Да, нужно будет немного потерпеть, но фортуна на их стороне, так что настал их черед выходить на сцену.

Дева

Девы, как и Близнецы. Сильно зависят от Меркурия. Его идеальное положение во второй половине июня поможет Девам определиться с будущими целями, а также найти новую работу, обрести мотивацию, мудрость, получить новые знания. Даже если Девы сейчас не разбогатеют, они смогут создать отличный задел на будущее. Всё, что им необходимо — это трудолюбие, тяга к неизведанному, а также правильный режим дня. Важно заботиться о здоровье, потому что без него работа спориться не будет.

Рыбы

Рыбам удастся раскрыть свой потенциал в сфере денег и работы. В первую очередь стоит сказать пару слов об их креативности, которая сможет не просто поднять их на уровень выше по заработку, а запустить их в “финансовую стратосферу”. В июне взлет может быть головокружительным, но гораздо важнее не достичь чего-то, а удержать это. Если Рыбы хотят стать богаче, им придется думать не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем. Также астрологи считают, что июнь — идеальное время для покупок. Рыбы смогут купить то, что им необходимо, причем с большой скидкой.