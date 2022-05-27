10 «бабушкиных» секретов уборки, которые не работают
Сэкономив на специализированных моющих средствах и отдав предпочтение народным рецептам, можно навредить не только дому, но и здоровью своих близких, — предупреждает по-хорошему РБК. Вот десять “бабушкиных” советов, которые давно стоит забыть — даже если вы им следуете.
Не все народные средства одинаково полезны и эффективны. Тем не менее многие современные хозяйки продолжают активно их применять. Например, чистят ковры снегом, стерилизуют губки в микроволновой печи или полируют деревянную мебель спитым чаем. Одни таким образом стремятся сократить использование бытовой химии, другие — сохранить семейный бюджет.
И хотя «бабушкины» рекомендации иногда действительно облегчают уборку, многие из них могут не только испортить мебель, но и навредить здоровью. Советуем запомнить, как делать не стоит.
Кофе для профилактики засоров
Некоторые хозяйки убеждены, что с помощью кофейной гущи можно очистить водосточные трубы. На практике все происходит наоборот. Несмотря на мягкую консистенцию, кофейная гуща не вымывается водой, а прилипает к жировым отложениям в трубах. Постепенно этот слой становится все плотнее и образует засор. По словам специалистов, участок трубы с таким кофейным «тромбом» проще вырезать и выбросить, чем прочистить. Отправьте остатки сваренного кофе в мусорное ведро или в компост. А еще лучше — сделайте из них что-то полезное. Например, тонизирующий скраб для тела или освежитель воздуха. Для чистки труб лучше использовать специально предназначенные средства.
Уксус от любых загрязнений
Уксусом можно очистить любые загрязнения, уверены представители старшего поколения. Достаточно нанести его на нужную поверхность и через некоторое время смыть водой. Такой натуральный очиститель и правда хорошо удаляет легкий налет и дезинфицирует, но это не панацея от всех бытовых бед. Дело в том, что уксус обладает высокой кислотностью, а потому способен обесцветить или изменить цвет некоторых материалов. Например, натурального камня или дерева. А для кожаной мебели уксус — один из самых опасных врагов. К тому же он оставляет после себя неприятный резкий запах. Лучшей альтернативой ему станет теплая вода и небольшое количество средства для мытья посуды.
Лак для волос вместо антистатика
Если дома закончился антистатик, в качестве альтернативы многие советуют использовать обычный лак для волос. Например, чтобы не электризовались занавески. Считается также, что он придает ткани красивый блеск и надолго сохраняет белизну тюля. Но это не так. Поскольку состав лака не предназначен для текстиля, при регулярном использовании шторы начинают «каменеть» и ломаться на сгибах. Они становятся не только хрупкими, но и липкими, а значит, собирают больше пыли. Вместо лака для волос лучше купить бюджетный антистатик. Он поможет избавиться от проблемы и сохранит привлекательный вид домашнего текстиля.
Газеты для мытья окон
Наши бабушки использовали старые газеты для мытья стекол за неимением альтернативы. По их словам, газетная бумага не оставляет разводов и удаляет загрязнения так, что стекла становятся кристально чистыми. А еще это экономично, экологично и практично. И все же в процессе мытья окон разумнее использовать мягкие салфетки из микрофибры либо специальный скребок. На стеклянных поверхностях смятая газетная бумага оставляет микроцарапины, а типографские чернила — темные следы. К тому же с помощью бумаги полностью удалить грязь со стекол не получится, а в состав газетной краски обычно входят токсичные вещества, которые при намокании начинают активно выделяться.
Полировка мебели чаем
Когда не существовало специальных полиролей, для чистки паркетных полов и полировки деревянной мебели использовали чай. Якобы он помогает сделать царапины менее заметными. Достаточно протереть необходимую поверхность использованным чайным пакетиком или ватным диском, смоченным в слабом настое чая. А кто-то чистит чаем ковры с темным ворсом: заварку отжимают и равномерно распределяют, а через 15 минут сметают веником. Считается, что это усиливает цвет ворса и придает ему приятный запах. И все же на практике такие лайфхаки лучше не использовать — чай не помогает убрать загрязнения, зато может менять оттенок материалов. К тому же он оставляет пятна от воды.
Снег для чистки ковров
С наступлением холодов многие хозяйки начинают выносить на улицу ковры: они щедро посыпают их снегом, который растирают и сметают веником вместе с накопившейся пылью. Оказывается, у этого дедовского метода есть минусы. Во-первых, снегом невозможно убрать загрязнения полностью. Во-вторых, не все волокна и нити, из которых производятся ковры, допустимо чистить снегом. Например, перепады температур негативно отражаются на состояние ковров из натуральной шерсти. В-третьих, во время чистки снег неизбежно забивается в ворсинки, а попадая в квартиру, тает. Из-за этого грязь еще глубже впитывается в ковер. Кроме того, снег может содержать патогенные бактерии или реагенты.
Оливковое масло и лимонный сок
Оливковое масло с лимонным соком — еще одна популярная смесь, которой бабушки советуют обрабатывать корпусную мебель. Нужно соединить четверть стакана масла с соком половины лимона и нанести смесь на поверхность. Но делать этого не стоит: у такого средства кратковременный эффект. Оно удаляет налет, но из-за входящего в состав масла оставляет после себя тонкую липкую пленку, от которой сложно избавиться. А потому обработанное дерево превращается в магнит для пыли и грязи. В итоге убирать потребуется еще чаще. Более того, масло трудно целиком удалить с поверхности и при этом не оставить разводов. Лучше купить специальное моющее средство.
Соль для удаления пригоревшего жира
Советские хозяйки часто удаляли застывший жир солью. Они насыпали ее на сковороду, ставили на огонь и нагревали в течение 15 минут. Когда соль остывала, посуду чистили щеткой и ополаскивали водой. Такой способ действительно работает, но не всегда. Например, его допустимо использовать, если речь идет о чугунной, стальной или стеклянной посуде. Однако на смену ей давно пришли сковороды и противни с антипригарным покрытием, с которыми этот трюк не пройдет. Соль действует как абразив и легко стирает тефлоновое напыление. Такую посуду можно мыть только жидкими моющими средствами: малейшая царапина сделает ее непригодной к использованию.
Монитор и средства для мытья стекол
Другая популярная практика — протирать экран компьютера или телевизора средством для мытья стекол. Это плохая идея. По словам специалистов, на многие современные экраны наносится специальное антибликовое покрытие, которое уязвимо к воздействию внешних факторов. Например, оно есть на всех моделях iMac и MacBook. При контакте с чистящими средствами, содержащими спирт, такое покрытие может просто облезть. Или экран покроется множеством мелких трещин. Чтобы удалить пыль с монитора, используйте мягкую тряпочку из микрофибры и средство для чистки электроники. Сегодня в продаже можно найти специальные гели, пены, аэрозоли и салфетки на любой вкус и кошелек.
Стерилизация губки в микроволновке
Губка для мытья посуды — необходимая вещь на кухне. Но из-за высокой влажности и постоянного контакта с остатками пищи в ее порах образуются целые колонии микроорганизмов. Одно из исследований показало, что 86% кухонных губок и тряпок содержат дрожжи и плесень. Специалисты советуют менять губки не реже одного раза в неделю. Чтобы сэкономить на этом пункте, в некоторых семьях принято стерилизовать губки в микроволновке. Согласно теории, высокой температуры достаточно, чтобы убить бактерии. Но немецкие исследователи доказали, что это не так. Даже после нагревания в губке нашли микробов, которые могут вызвать воспаления у людей со слабым иммунитетом.