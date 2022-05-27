10 «бабушкиных» секретов уборки, которые не работают

Если дома закончился антистатик, в качестве альтернативы многие советуют использовать обычный лак для волос. Например, чтобы не электризовались занавески. Считается также, что он придает ткани красивый блеск и надолго сохраняет белизну тюля. Но это не так. Поскольку состав лака не предназначен для текстиля, при регулярном использовании шторы начинают «каменеть» и ломаться на сгибах. Они становятся не только хрупкими, но и липкими, а значит, собирают больше пыли. Вместо лака для волос лучше купить бюджетный антистатик. Он поможет избавиться от проблемы и сохранит привлекательный вид домашнего текстиля.

Уксусом можно очистить любые загрязнения, уверены представители старшего поколения. Достаточно нанести его на нужную поверхность и через некоторое время смыть водой. Такой натуральный очиститель и правда хорошо удаляет легкий налет и дезинфицирует, но это не панацея от всех бытовых бед. Дело в том, что уксус обладает высокой кислотностью, а потому способен обесцветить или изменить цвет некоторых материалов. Например, натурального камня или дерева. А для кожаной мебели уксус — один из самых опасных врагов. К тому же он оставляет после себя неприятный резкий запах. Лучшей альтернативой ему станет теплая вода и небольшое количество средства для мытья посуды.

Некоторые хозяйки убеждены, что с помощью кофейной гущи можно очистить водосточные трубы. На практике все происходит наоборот. Несмотря на мягкую консистенцию, кофейная гуща не вымывается водой, а прилипает к жировым отложениям в трубах. Постепенно этот слой становится все плотнее и образует засор. По словам специалистов, участок трубы с таким кофейным «тромбом» проще вырезать и выбросить, чем прочистить. Отправьте остатки сваренного кофе в мусорное ведро или в компост. А еще лучше — сделайте из них что-то полезное. Например, тонизирующий скраб для тела или освежитель воздуха. Для чистки труб лучше использовать специально предназначенные средства.

И хотя «бабушкины» рекомендации иногда действительно облегчают уборку, многие из них могут не только испортить мебель, но и навредить здоровью. Советуем запомнить, как делать не стоит.

Не все народные средства одинаково полезны и эффективны. Тем не менее многие современные хозяйки продолжают активно их применять. Например, чистят ковры снегом, стерилизуют губки в микроволновой печи или полируют деревянную мебель спитым чаем. Одни таким образом стремятся сократить использование бытовой химии, другие — сохранить семейный бюджет.

С наступлением холодов многие хозяйки начинают выносить на улицу ковры: они щедро посыпают их снегом, который растирают и сметают веником вместе с накопившейся пылью. Оказывается, у этого дедовского метода есть минусы. Во-первых, снегом невозможно убрать загрязнения полностью. Во-вторых, не все волокна и нити, из которых производятся ковры, допустимо чистить снегом. Например, перепады температур негативно отражаются на состояние ковров из натуральной шерсти. В-третьих, во время чистки снег неизбежно забивается в ворсинки, а попадая в квартиру, тает. Из-за этого грязь еще глубже впитывается в ковер. Кроме того, снег может содержать патогенные бактерии или реагенты.

Когда не существовало специальных полиролей, для чистки паркетных полов и полировки деревянной мебели использовали чай. Якобы он помогает сделать царапины менее заметными. Достаточно протереть необходимую поверхность использованным чайным пакетиком или ватным диском, смоченным в слабом настое чая. А кто-то чистит чаем ковры с темным ворсом: заварку отжимают и равномерно распределяют, а через 15 минут сметают веником. Считается, что это усиливает цвет ворса и придает ему приятный запах. И все же на практике такие лайфхаки лучше не использовать — чай не помогает убрать загрязнения, зато может менять оттенок материалов. К тому же он оставляет пятна от воды.

Наши бабушки использовали старые газеты для мытья стекол за неимением альтернативы. По их словам, газетная бумага не оставляет разводов и удаляет загрязнения так, что стекла становятся кристально чистыми. А еще это экономично, экологично и практично. И все же в процессе мытья окон разумнее использовать мягкие салфетки из микрофибры либо специальный скребок. На стеклянных поверхностях смятая газетная бумага оставляет микроцарапины, а типографские чернила — темные следы. К тому же с помощью бумаги полностью удалить грязь со стекол не получится, а в состав газетной краски обычно входят токсичные вещества, которые при намокании начинают активно выделяться.

Оливковое масло и лимонный сок

Оливковое масло с лимонным соком — еще одна популярная смесь, которой бабушки советуют обрабатывать корпусную мебель. Нужно соединить четверть стакана масла с соком половины лимона и нанести смесь на поверхность. Но делать этого не стоит: у такого средства кратковременный эффект. Оно удаляет налет, но из-за входящего в состав масла оставляет после себя тонкую липкую пленку, от которой сложно избавиться. А потому обработанное дерево превращается в магнит для пыли и грязи. В итоге убирать потребуется еще чаще. Более того, масло трудно целиком удалить с поверхности и при этом не оставить разводов. Лучше купить специальное моющее средство.

Соль для удаления пригоревшего жира

Советские хозяйки часто удаляли застывший жир солью. Они насыпали ее на сковороду, ставили на огонь и нагревали в течение 15 минут. Когда соль остывала, посуду чистили щеткой и ополаскивали водой. Такой способ действительно работает, но не всегда. Например, его допустимо использовать, если речь идет о чугунной, стальной или стеклянной посуде. Однако на смену ей давно пришли сковороды и противни с антипригарным покрытием, с которыми этот трюк не пройдет. Соль действует как абразив и легко стирает тефлоновое напыление. Такую посуду можно мыть только жидкими моющими средствами: малейшая царапина сделает ее непригодной к использованию.

Монитор и средства для мытья стекол

Другая популярная практика — протирать экран компьютера или телевизора средством для мытья стекол. Это плохая идея. По словам специалистов, на многие современные экраны наносится специальное антибликовое покрытие, которое уязвимо к воздействию внешних факторов. Например, оно есть на всех моделях iMac и MacBook. При контакте с чистящими средствами, содержащими спирт, такое покрытие может просто облезть. Или экран покроется множеством мелких трещин. Чтобы удалить пыль с монитора, используйте мягкую тряпочку из микрофибры и средство для чистки электроники. Сегодня в продаже можно найти специальные гели, пены, аэрозоли и салфетки на любой вкус и кошелек.

Стерилизация губки в микроволновке

Губка для мытья посуды — необходимая вещь на кухне. Но из-за высокой влажности и постоянного контакта с остатками пищи в ее порах образуются целые колонии микроорганизмов. Одно из исследований показало, что 86% кухонных губок и тряпок содержат дрожжи и плесень. Специалисты советуют менять губки не реже одного раза в неделю. Чтобы сэкономить на этом пункте, в некоторых семьях принято стерилизовать губки в микроволновке. Согласно теории, высокой температуры достаточно, чтобы убить бактерии. Но немецкие исследователи доказали, что это не так. Даже после нагревания в губке нашли микробов, которые могут вызвать воспаления у людей со слабым иммунитетом.