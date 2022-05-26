Астропрогноз на июнь 2022 года
Ещё немного — и начнётся долгожданное лето. Как и погода, настроение звезд и планет бывает крайне нестабильным, однако в июне оно обещает быть в целом благоприятным, — радует Dailyhoro. Настало время узнать, что нас с вами ждет в первый теплый месяц года.
Овен
У Овнов наступает время, когда можно и даже нужно заниматься получением новых знаний, знакомиться с интересными людьми и обретать мудрость. Всё это Овны смогут получить из книг, из фильмов, из уст других людей. Можно также ознакомиться с шестью важными жизненными правилами японских ниндзя. Счастливые Овны сейчас — это те, кто жаждет знаний, хочет изменить свою жизнь и не приемлет бездействия, лени. Очень позитивный эффект в начале июня будет иметь уборка дома. Пришло время сделать генеральную чистку и выбросить старые вещи.
Телец
Тельцам в самую первую очередь необходимо помнить о том, что счастье любит тишину. Да, этим людям может улыбнуться удача, но если они будут трубить об этом на каждом углу. То она быстро их покинет, не оставив и следа от былых побед. Получается, что Тельцам нужно будет бороться с тщеславием и любовью ко вниманию со стороны. Также астрологи советуют как можно реже обращаться за поддержкой к окружающим людям. Если в любви шансы на успех составляют примерно 50 на 50, то в бизнесе и в работе Тельцам удастся выйти вперед и занять лидирующие позиции.
Близнецы
Близнецам нужно любыми способами бороться с ленью и прокрастинацией. Если они не будут этого делать, вероятность успеха в делах и в работе резко снизится. Близнецам стоит проанализировать свой темперамент, дабы определить свои сильные и слабые стороны. Это поможет им лучше понять себя, перестать потакать дурным привычкам, которые в июне могут быть особенно разрушительными. Целеустремленные и мотивированные Близнецы — грозная сила, с которой придется считаться многим вокруг. Эти люди рискуют стать крайне успешными.
Рак
У Раков, как и у людей любого другого Знака Зодиака, есть свои сильные и слабые стороны характера. К сожалению, звезды и планеты постараются активизировать больше именно слабости этих людей. С первых дней июня придется бороться с самими собой, но победа в этой борьбе принесет Ракам победы в любых сферах жизни. Если эти люди никак не будут меняться, то они рискуют остаться в проигрыше. В некоторых случаях астрологи рекомендуют им побыть простыми наблюдателями. Не стоит спешить с решениями. Порой необходимо посмотреть на окружающих и сделать выводы.
Лев
Львы будут очень удачливыми в июне месяце, но им необходимо научиться сохранять и накапливать энергию, чтобы в нужный момент направлять ее в нужно русло. В этом им помогут восемь надежных способов. Июнь для Львов станет периодом, который “кормит целый год”. От того, как проживут это время Львы, будет зависеть их будущее. Любая доброта вернется к ним сторицей, ровно как и приложенные усилия в работе и домашних делах. Этих людей ждет понятное и очень приятное и наполненное удачей время, лишенное резких поворотов судьбы.
Дева
У Дев в первой половине июня будет плохое и часто меняющееся настроение, так как Меркурий будет находиться в Знаке Тельца. Справиться с данной проблемой этим людям помогут проверенные практики и советы. После 13 числа Дев ожидают громкие победы на финансовом поприще. Можно будет отправляться в поездки, совершать дорогостоящие покупки. Благодаря переходу Меркурия в Знак Близнецов 13 июня у Дев улучшится память, появятся новые идеи. Во второй половине месяца раскроются их самые главные таланты, появится тяга к знаниям.
Весы
Весам стоит быть осторожнее с окружением. Речь идет не только о токсичных людях, но и об опасных вещах в доме, которые притягивают неприятности. Творческая деятельность будет приносить Весам наибольшее количество позитива. Успехи на этом поприще значительно усилят уверенность этих людей, что повлечет за собой также успехи и в любовной сфере. В случае с легкими победами Весам придется закрепить результат в конце месяца. Вселенная постарается проверить этих людей на стойкость. Панацеей от возможных проблем будет повышенное трудолюбие.
Скорпион
Скорпионам в июне потребуется мощная энергозащита. Дело в том, что в начале месяца на их пути могут начать появляться неприятные люди, которые, возможно, захотят им как-то насолить. Что касается работы и дел по дому, то Скорпионам следует трудиться, не покладая рук и не утрачивая веры в себя. В скором будущем они получат достойное вознаграждение за приложенные усилия, причем это может случиться уже в июне. Признаком того, что Скорпионы движутся в верном направлении станет появление душевного спокойствия, внутреннего равновесия.
Стрелец
Стрельцы не будут самыми удачливыми и успешными людьми в июне. Вся проблема в мотивации, которая на время может пропасть полностью. В такие периоды астрологи советуют временно отложить на потом сложные дела, либо воспользоваться помощью вдохновляющих цитат. Эксперты отмечают, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. В июне все будет взаимосвязано, так что если Стрельцы потерпят фиаско в любви, им нужно будет сфокусироваться на работе и наоборот. В такое время нужно уметь принимать поражения.
Козерог
У Козерогов в июне будет одна небольшая проблема — дурные сны. Второе, о чем нужно помнить всегда и везде — это тот факт, что в июне в основном всех “встречают по одежке”. Козерогам можно не надеяться на то, что все вокруг будут восхищаться их прошлыми заслугами и победами. Придется показаться всем себя в полной красе. Окружающие люди будут ждать от Козерогов поддержки и умения работать в команде. Не нужно нарушать их ожиданий.
Водолей
У Водолеев в конец мая могло повредиться биополе из-за постоянных проблем и трудностей в самых разных сферах жизни. Ранее мы рассказывали, как можно восстановить биополе в кратчайшие сроки. Это очень важно, поскольку июнь астрологи называют для Водолеев одним из определяющих и самых важных месяцев 2022 года. В июне нужно быть активными и готовыми к любым изменениям в окружающем мире. Гибкие и сильные духом Водолеи станет одними из самых счастливых и удачливых людей на планете. Их ждет большой успех и много вдохновения.
Рыбы
Рыбам в июне ночные светила помогут избавиться от вредных привычек, отравляющих жизнь и биополе. Главный совет на этот период для представителей данного Знака — не останавливаться ни перед чем. Если Рыбы поймут, что для успеха в делах и ли в любви нужно исправить что-то в себе, лучше сделать это. Наиболее важной сферой жизни для Рыб станут финансы. Это очень благоприятное время для покупок, вложения средств в различные проекты, либо сохранение денег благодаря покупке недвижимости, ценных бумаг, валюты.