6 способов улучшить самочувствие в случае недосыпа

Сон — это способ нашего тела отдохнуть, “подремонтировать” себя и восстановиться, чтобы справляться с нагрузками следующего дня. Пока мы спим, оорганизм стремится вывести токсины и отходы, а также восстанавливает и укрепляет нейронные связи, обеспечивающие нам качественные когнитивные функции — хорошую память, мышление. Таким образом, не высыпаясь ночью, мы практически гарантированно обрекаем себя на плохое самочувствие и замедленные реакции, как умственные, так и физические.

Бессонница может носить разный характер. Как стойкое явление она нуждается в обязательном лечении у врача. Если же бессонная ночь, недосып являются эпизодическим событием, сильного урона здоровью это не нанесет, хотя и может испортить самочувствие, лишить нужной энергии.

Существуют способы улучшить тонус и работоспособность после бессонной ночи на следующий день. Вот что может помочь.

Пейте кофе. Кофеин, содержащийся в кофе, отключает молекулу сна, называемую аденозином, — это позволяет избавиться от сонливости. Так что утром следующего дня можно выпить одну или две чашки кофе, чтобы не испытывать вялости, — без сливок и сахара.

Ешьте белок и полезный жир. Не выспавшись ночью, мы испытываем нехватку энергии, которая часто провоцирует тягу к нездоровой пище, особенно, ко всему сладкому. Чтобы не поддаваться ей, ешьте белок и полезные жиры — эти продукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови и не вызывают обострений аппетита, а также дают организму нужную энергию.

Побудьте на солнце. Под действием солнечного света наше тело производит гормоноподобные вещества, которые в том числе обеспечивают чувство бодрости. Непродолжительная прогулка на свежем воздухе даст организму нужный заряд энергии.

Вздремните. Врачи не советуют после бессонной ночи компенсировать недосып за счет дневного сна, но если вы ощущаете очень сильный упадок сил и сонливость, вздремнуть все-таки можно. Однако такой сон все равно должен быть непродолжительным. Чтобы улучшить самочувствие, спать днем следует не более 30 минут.