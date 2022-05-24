Врач назвала лучшее время для завтрака

Завтракать следует через полчаса-час после пробуждения, считает эксперт.

“Завтрак должен быть обязательно, потому что именно утром у большинства людей запускаются обменные процессы. И дальше этот завтрак будет влиять на обменные процессы в течение всего дня”, — говорит диетолог.

Однако если вы, проснувшись, ощущаете сильное чувство голода, то положенное время можно и не выжидать, отметила эксперт.

Также врач рекомендовала блюда, которые полезно есть на завтрак. В этот список вошли цельнозерновые каши в комбинации с белковой пищей (творогом, нежирным сыром), а также бутерброды из ржаного хлеба с овощами и мясом.