Как сохранить брак, когда в отношения вмешивается свекровь

Каждый родитель, отпуская ребенка в свободное плавание, борется с целым спектром различных чувств. В норме все переживания быстро проходят. Но бывает так, что мать просто не готова разорвать сильную эмоциональную связь со своим сыном. Особенно остро это ощущается, когда женщина осталась одна (без партнера), и жизнь крутится только вокруг одного мужчины — сына. Часто эта привязанность проявляется в попытке жить личной жизнью своего ребенка, раствориться в его отношениях и самой решать, как ему будет лучше. В частности, с кем ему жить и строить семью.

Согласно известному биовыживательному контуру немецкого психолога Эрика Эриксона, наличие сильной связи между матерью и ребенком необходимо в период от рождения до полутора лет. В течение этих 18 месяцев у малыша формируется базовое доверие к миру. Далее следуют другие этапы жизни. В идеале они должны привести и мать, и ребенка к независимости друг от друга. Однако нередко бывает по-другому.

Еще одной серьезной проблемой для невестки может стать отсутствие личной жизни у свекрови. Тогда она начинает жить личной жизнью своего сына. Такие отношения специалисты называют созависимыми.

Одной из основных причин плохого отношения свекрови к невестке является банальная ревность. Не все матери способны осознать, что их “мальчик” уже вырос, перестал принадлежать ей одной и готов строить свою семью. Рядом появляется другая, которая требует любви, внимания, вложения сил, энергии и денег. В результате мать инстинктивно пытается разрушить отношения сына, чтобы вновь перевести фокус на себя и вернуть звание “главной женщины”. Так появляется в семье “третий лишний”, который приходит в гости без приглашения, не замечает вашего существования, критикует, постоянно звонит, жалуется на здоровье и просит о помощи.

Постоянные придирки, оскорбления и занижение самооценки… Это лишь малая часть того, что приходится терпеть некоторым женщинам от своих свекровей. В такой ситуации бессмысленно искать причину в себе. Корень зла часто кроется в другом человеке.

Страх одиночестватесно связан с отсутствием партнера у женщины. Она неосознанно препятствует вхождению ребенка во взрослую жизнь, потому что боится остаться одна. Всю себя она потратила на воспитание любимого чада, вложила в него столько сил и любви. А что теперь? Он уходит из родительского дома, а с ним и смысл ее жизни. О ком заботиться, как теперь жить?

Выход на пенсию или потеря работытакже могут резко сместить фокус женщины на личную жизнь своего ребенка. Наконец, появилось много времени, чтобы научить невестку вести хозяйство, ухаживать за мужем и детьми. Нередко такая помощь выглядит со стороны, как нашествие монголо-татарского ига на Русь. Молодая семья оказывается под абсолютным контролем третьего лица. Отсюда возникают серьезные ссоры, которые могут привести не только к ухудшению отношений между супругами, но и разрушению брака.

Как ужиться со свекровью?

В первую очередь необходимо понимать, что свекровь — это мать мужа, и она всегда будет играть важную роль в его жизни. Прямым путем к ссоре и даже разводу может стать постоянная критика этой женщины, резкие высказывания и оскорбления в ее адрес. Такое поведение в психологии называется неконструктивным, то есть разрушительным.

Но что делать, если свекровь постоянно присутствует в ваших с мужем отношениях? Быть мудрее, а может в каких-то ситуациях даже хитрее. Специалисты советуют действовать без лишних эмоций, истерик и слез. Нужно спокойно реагировать на все замечания и, по возможности, игнорировать необоснованную критику. Иногда стоит прислушаться к ее советам, если они на самом деле важные и полезные.

Обиды нельзя держать в себе. С мужем можно и нужно говорить о своих чувствах, объяснять, что именно не устраивает вас. Вместо: “Твоя мать опять довела меня до белого каленияколена. Когда она уже, наконец, исчезнет из нашей жизни”, лучше сказать: “Я очень переживаю из-за сложившейся ситуации. Хочу, чтобы в нашей семье царил мир, но без твоей поддержки мне не справиться. Давай вместе попробуем решить этот вопрос”.