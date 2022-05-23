Американский врач считает мифом пользу завтраков

Давно считается, что «завтрак — самый важный прием пищи за день». Однако в определенных кругах этой священной корове бросают вызов. Одним из самых яростных критиков является доктор Джесс Брейд, квалифицированный врач, специалист по функциональной медицине.

Она сказала: «Завтрак не является важным приемом пищи, он не дает толчок вашему дню и не помогает вам похудеть».

Она полагает, что это убеждение в основном подпитывается «компаниями по производству хлопьев для завтрака и умным маркетингом». Согласно её данным, современные исследования показывают, что завтрак не приносит никакой пользы. Например, обзор 13 исследований завтраков показал, что «добавление завтрака может быть плохой стратегией для похудения, независимо от устоявшейся привычки завтракать».

На самом деле, «необходима осторожность при рекомендации завтрака для похудения у взрослых, поскольку он может иметь противоположный эффект», — заключили в нем.

Это открытие имеет важные последствия, поскольку увеличение веса может привести к множеству осложнений. «На самом деле, пропуская завтрак, вы пропускаете прием пищи, который обычно содержит больше всего углеводов», — сказал доктор Брейд. «Отказ от завтрака помогает вам стабилизировать уровень сахара в крови, сжигать жир, израсходовать избыток кортизола (гормона стресса, уровень которого повышается по утрам) и чувствовать себя прекрасно».

Согласно документу, прерывистое голодание может помочь похудеть, поддерживать вес и уменьшить жировые отложения.

Она заявила, что другие преимущества для здоровья включают улучшенную чувствительность к инсулину и вероятное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

«Это миф, что если вы едите мало и часто, это ускоряет метаболизм».

Док Брейд сказал, что частое питание означает постоянную выработку инсулина, побуждая ваше тело накапливать, а не расщеплять жир.