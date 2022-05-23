Может ли еда быть одновременно полезной, вкусной и дешевой?
С приходом лета каждый хочет чувствовать себя хорошо в своем теле. Поэтому сейчас самое время уделить больше внимания здоровому питанию.
Бесчисленные ученые-диетологи сходятся во мнении, что приготовление еды самостоятельно обеспечивает более здоровое питание, чем заказ готовых блюд. Кроме того, это намного дешевле, особенно если вы покупаете свежие ингредиенты с хорошо укомплектованных продуктовых прилавков Maxima. На них любителей здоровой пищи ждут свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты с высоким содержанием белка. И, конечно, в ассортименте всегда есть свежее мясо и рыба.
Цветная пищевая тарелка
О еде можно говорить очень легко и одновременно очень сложно. Ученые доказывают свои слова множеством формул, но в быту достаточно знать, что здоровая еда готовится из свежего сырья и что на тарелке должны быть представлены разные цвета. Например, это могут быть свежие салаты в качестве гарнира к вкусному кусочку мяса или рыбы. Стоит отметить, что 73% мяса, продаваемого в Maxima, поступает из Эстонии.
В магазинах Maxima есть все необходимое для приготовления вкусной еды по доступным ценам. В качестве гарнира к мясу и рыбе можно приготовить богатые витаминами и вкусные салаты. Вы можете придать салату красоту и экзотичность с помощью различных ягод и фруктов – попробуйте, например, сделать зеленый салат более интересным, добавив в него клубнику, зерна граната или семена.
Покупая в Maxima, вы экономите время и деньги
Вы можете быстро и просто купить все необходимые продукты питания в ближайшем магазине Maxima! Чтобы купить качественное мясо, рыбу, хлеб из муки грубого помола и различные салаты, не обязательно ходить по разным магазинам и бессмысленно тратить время.
Здесь представлен широкий выбор самых разных категорий здоровой пищи. Сравнение цен также показывает, что Maxima предлагает самую низкую в сфере торговли цену на яйца.
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Обязательно стоит следить за еженедельным каталогом для клиентов Maxima и различными кампаниями – так вы сможете сэкономить еще больше денег, а также обогатить свой стол различными продуктами.
Приготовление еды – это быстро и приятно
Тот, кто постиг радость приготовления еды дома, обычно не хочет больше слышать о готовой еде. Готовя дома, вы будете есть гораздо более свежую и вкусную еду, а также значительно сократите ежемесячные расходы на питание. Maxima хочет сделать приготовления еды дома снова популярным, поэтому предлагает дешевую продуктовую корзину во всех категориях продуктов.
Широко распространено утверждение, что заказ еды экономит время. Быстрый эксперимент доказывает, что готовить еду дома так же быстро.
Приготовление куска мяса или рыбы в духовке, на сковороде или в пароварке занимает всего несколько минут, за это время вы можете выложить на тарелку любимые салаты. Помидоры добавляют на тарелку красный, морковь оранжевый, огурец и зеленый салат зеленый цвет, а из кусочков паприки можно выложить светофор. Глаз радуется, видя такую роскошную разноцветную подачу!
Если к этому добавить готовое блюдо, доставленное через несколько десятков минут ожидания, то выбор будет очевидно в пользу домашней еды – более подходящий букет вкусов, меньше жира и соли! Кроме того, меньше упаковки и более короткий срок ожидания.
Полезный выбор и для любителей тренировок
В Maxima вы также найдете продукты с высоким содержанием белка, без лактозы и глютена. Для настоящих любителей тренировок представлен широкий выбор протеиновых коктейлей и порошков, протеиновых батончиков, а также новых продуктов, таких как сухой коллаген со вкусом малины и вишни. Самый широкий выбор доступен в крупных магазинах ХХХ.
Для любителей сладкого также предлагается широкий выбор полезных продуктов с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, таких как батончики с ореховым маслом, чипсы из сырой гречки, рисовые вафли с шоколадом, безглютеновое кокосовое печенье и чипсы с хумусом.
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