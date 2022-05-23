Может ли еда быть одновременно полезной, вкусной и дешевой?

С приходом лета каждый хочет чувствовать себя хорошо в своем теле. Поэтому сейчас самое время уделить больше внимания здоровому питанию.

Бесчисленные ученые-диетологи сходятся во мнении, что приготовление еды самостоятельно обеспечивает более здоровое питание, чем заказ готовых блюд. Кроме того, это намного дешевле, особенно если вы покупаете свежие ингредиенты с хорошо укомплектованных продуктовых прилавков Maxima. На них любителей здоровой пищи ждут свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты с высоким содержанием белка. И, конечно, в ассортименте всегда есть свежее мясо и рыба.

Цветная пищевая тарелка



О еде можно говорить очень легко и одновременно очень сложно. Ученые доказывают свои слова множеством формул, но в быту достаточно знать, что здоровая еда готовится из свежего сырья и что на тарелке должны быть представлены разные цвета. Например, это могут быть свежие салаты в качестве гарнира к вкусному кусочку мяса или рыбы. Стоит отметить, что 73% мяса, продаваемого в Maxima, поступает из Эстонии.

В магазинах Maxima есть все необходимое для приготовления вкусной еды по доступным ценам. В качестве гарнира к мясу и рыбе можно приготовить богатые витаминами и вкусные салаты. Вы можете придать салату красоту и экзотичность с помощью различных ягод и фруктов – попробуйте, например, сделать зеленый салат более интересным, добавив в него клубнику, зерна граната или семена.

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