Веганские продукты в вашем домашнем магазине
Предпочтения людей и социальные тренды постоянно меняются, меняется и культура питания. Maxima поддерживает это и предлагает широкий выбор продуктов для веганов.
Многие люди также предпринимают новаторские шаги в выборе продуктов питания, сохраняя при этом привычки прежнего образа жизни – веганство привносит новые вкусы и этические решения.
На веганском барбекю можно отведать вкусные блюда
Приятные трапезы в саду не обязательно должны состоять из колбасы, мяса или рыбы – хорошее блюдо на гриле можно приготовить также из грибов, овощей и тофу.
Однако, если вы предпочитаете более классические блюда на гриле или фаст-фуд, в Maxima также есть веганские бургеры, соевый котлеты для гриля, соевые колбаски, веганские сосиски и соевые хот-доги. Ананас, сладкий картофель, спаржа, початки кукурузы, маринованный тофу, баклажаны, яблоки, артишоки, кабачки, паприка и грибы также подходят для приготовления на гриле.
Шампуры теперь можно сделать еще более красочными благодаря широкому ассортименту овощей, представленному в Maxima. Попробуйте новые вкусы, сочетая, например, маринованный тофу, паприку и артишоки!
На гриле с пользой для здоровья можно приготовить и более необычные овощи – интересный вкусовой опыт предлагают, например, фенхель и спаржа на гриле.
Выбор свежих овощей в Maxima очень широк, и вы можете принять особенно удачное решение о покупке, ознакомившись с предложениями в каталоге для клиентов.
Веганские блюда для разных случаев
Если это барбекю, это не значит, что все блюда должны быть приготовлены на огне. Овощи на гриле можно добавлять, например, в зеленые салаты, кускус или киноа. Овощи на гриле также подходят для приготовления соуса песто или пасты.
Прекрасную пасту можно приготовить и с вкусными веганскими соусами. В Maxima их много – будь то соевый соус, веганский майонез, Chili con Herne или соус болоньезе.
Отличными заменителями мяса являются различные популярные веганские продукты Maxima – фарш из горохового белка, органический тофу и светлый соевый фарш. Также стоит попробовать котлеты из свеклы и морковно-капустный шницель.
Для придания вкуса блюдам можно использовать различные растительные варианты. Используйте, например, ростки люцерны или пастернак, чтобы приправить кускус, или выведите веганскую пасту на новый уровень, добавив в нее соленые горькушки, а в качестве гарнира используя салат кимчи.
Полки с веганскими продуктами легко найти в Maxima
Первые полки Maxima наполнила веганскими продуктами в Эстонии в 2017 году, когда такая возможность была создана в трех магазинах розничной сети. С тех пор количество магазинов постоянно увеличивалось, а выбор веганских продуктов на полках магазинов Maxima расширялся. В настоящее время полки с веганскими продуктами есть в 13 крупных магазинах Эстонии.
Полки с веганскими продуктами есть в магазинах Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы, Выру, Курессааре, Йыхви и Маарду, и к концу этого года их число еще увеличится. Веганские полки также легко найти в магазинах Maxima благодаря специальной маркировке.
Вкусный и здоровый выбор вегетарианских продуктов доступен абсолютно в каждом магазине Maxima по всей Эстонии – как для барбекю, так и для разнообразных здоровых перекусов.
Дорогие веганы, встречайте сезон барбекю в Maxima – вас ждут полки со специальной маркировкой и большой выбор продуктов!