Веганские продукты в вашем домашнем магазине

Предпочтения людей и социальные тренды постоянно меняются, меняется и культура питания. Maxima поддерживает это и предлагает широкий выбор продуктов для веганов.

Многие люди также предпринимают новаторские шаги в выборе продуктов питания, сохраняя при этом привычки прежнего образа жизни – веганство привносит новые вкусы и этические решения.

На веганском барбекю можно отведать вкусные блюда



Приятные трапезы в саду не обязательно должны состоять из колбасы, мяса или рыбы – хорошее блюдо на гриле можно приготовить также из грибов, овощей и тофу.

Однако, если вы предпочитаете более классические блюда на гриле или фаст-фуд, в Maxima также есть веганские бургеры, соевый котлеты для гриля, соевые колбаски, веганские сосиски и соевые хот-доги. Ананас, сладкий картофель, спаржа, початки кукурузы, маринованный тофу, баклажаны, яблоки, артишоки, кабачки, паприка и грибы также подходят для приготовления на гриле.

Шампуры теперь можно сделать еще более красочными благодаря широкому ассортименту овощей, представленному в Maxima. Попробуйте новые вкусы, сочетая, например, маринованный тофу, паприку и артишоки!

На гриле с пользой для здоровья можно приготовить и более необычные овощи – интересный вкусовой опыт предлагают, например, фенхель и спаржа на гриле.

Выбор свежих овощей в Maxima очень широк, и вы можете принять особенно удачное решение о покупке, ознакомившись с предложениями в каталоге для клиентов.

Веганские блюда для разных случаев

Если это барбекю, это не значит, что все блюда должны быть приготовлены на огне. Овощи на гриле можно добавлять, например, в зеленые салаты, кускус или киноа. Овощи на гриле также подходят для приготовления соуса песто или пасты.

Прекрасную пасту можно приготовить и с вкусными веганскими соусами. В Maxima их много – будь то соевый соус, веганский майонез, Chili con Herne или соус болоньезе.