Назван идеальный продукт для сохранения стройности после 50 лет

Согласно результатам исследования, которое недавно было опубликовано изданием Journal of Nutrition, цельнозерновой овес является идеальным продуктом для сохранения стройности после 50 лет. Также ученые рекомендуют употреблять с этой целью другие цельнозерновые крупы — в особенности, женщинам.

“В возрасте за пятьдесят цельное зерно идеально подходит для сохранения здорового веса, борьбы с лишними килограммами”, — цитирует исследователей Journal of Nutrition,

Авторы работы, специалисты Университета Тафтса, проанализировали данные более чем 3000 человек, чтобы выяснить, как влияло на их организм потребление цельных зерен (овса, бурого риса и других), а также очищенных рафинированных зерен (макароны, хлеб их белой муки). Употребление этих продуктов было соотнесено с такими параметрами, как размер талии, цифры кровяного давления, уровень сахара в крови, уровень триглицеридов и холестерина в крови.

Данные показали, что более низкое потребление продуктов из рафинированных зерен ассоциируется с меньшей подверженностью испытуемых негативным изменениям вышеназванных параметров с возрастом. Иными словами, участники исследования, становясь старше, лучше сохраняли талию и здоровое артериальное давление, избегали повышения холестерина, если ели меньше продуктов из переработанных измельченных зерен и муки и больше — разнообразного цельного зерна.

“Результаты свидетельствуют, что употребление цельного зерна в составе здорового рациона эффективно помогает сохранять стройность и не полнеть по мере старения, а также поддерживать близкие к норме уровни сахара в крови и кровяного давления. В итоге это дает выраженный эффект профилактики сердечных заболеваний”, — констатировали эксперты.

По их словам, в отличие от обработанных, очищенных зерен, цельные зерна содержат клетчатку, которая надолго сохраняет чувство сытости, а также антиоксиданты, магний, калий, позитивно сказывающиеся на состоянии кровеносных сосудов и артериальном давлении. Ученые советуют употреблять две-три порции цельнозерновых продуктов в день. Одна порция — это примерно один кусок цельнозернового хлеба, полчашки зерен.