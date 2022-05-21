Названа опасность меда для здоровья

По его словам, польза меда на самом деле преувеличена, ведь это высоко сахаросодержащий продукт.

“А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мед является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мед нельзя применять и наружно, даже в составе кремов”, — рассказал Гинзбург.

Он отметил, что продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах. Диетолог добавил, что без вреда для здоровья в день можно употреблять не более трех чайных ложек меда.