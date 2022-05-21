21.05.2022, 12:01
Названа главная ошибка худеющих людей
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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала главной ошибкой худеющих людей использование общих рекомендаций по диете, не зная причин набора веса. Об этом сообщает “Рамблер”.
Например, человеку с инсулинорезистентностью нельзя делать разгрузочные дни на фруктах, а человеку с проблемами с щитовидной железой нужно для начала разобраться, в чем причина неправильной работы гормонов, и только после подбирать питание.
Назначать диету самостоятельно опасная затея, предупредила Соломатина. В первую очередь, при желании похудеть необходимо пройти обследование и выяснить в норме ли у человека гормоны и пищевая система, объяснила она. Только после этого можно переходить к подбору питания.