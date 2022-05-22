Русскоязычному ребенку практически нереально попасть в детский сад с эстонским языком обучения

Русскоязычные семьи, заинтересованные в изучении эстонского языка, хотели бы, чтобы их дети начали учить язык уже в детском саду, но мест в учебных заведениях с эстонским языком обучения не хватает. Есть районы, где детских садов с преподаванием на русском языке куда больше, чем эстоноязычных.

“Когда дочь пошла в детский сад, нам пообещали, что в следующем году она перейдет из русскоязычной группы в эстоноязычную, — говорит жительница Пельгулинна Юлия Степченко, рассказывая о начале обучения своей трехлетней дочери в детском саду. Семья надеется, что их ребенок выучит эстонский язык еще до поступления в школу, ведь в столь юном возрасте дети изучают язык в игре и с легкостью.

Дочь Степченко с рождения была поставлена на очередь в двуязычный детский сад “Тайме”, расположенный недалеко от их дома. “Но потом оказалось, что группа с преподаванием на эстонском языке переполнена. В середине года нам пришлось подать новое заявление, но опять пришел ответ, что попасть в эстоноязычную группу не получится”, — вспоминает Степченко.