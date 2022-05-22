22.05.2022, 18:09
Русскоязычному ребенку практически нереально попасть в детский сад с эстонским языком обучения
Foto: Priit Simson
Из-за нехватки мест детям приходится посещать русскоязычные группы, откуда в эстонские школы попасть очень сложно.
Русскоязычные семьи, заинтересованные в изучении эстонского языка, хотели бы, чтобы их дети начали учить язык уже в детском саду, но мест в учебных заведениях с эстонским языком обучения не хватает. Есть районы, где детских садов с преподаванием на русском языке куда больше, чем эстоноязычных.
“Когда дочь пошла в детский сад, нам пообещали, что в следующем году она перейдет из русскоязычной группы в эстоноязычную, — говорит жительница Пельгулинна Юлия Степченко, рассказывая о начале обучения своей трехлетней дочери в детском саду. Семья надеется, что их ребенок выучит эстонский язык еще до поступления в школу, ведь в столь юном возрасте дети изучают язык в игре и с легкостью.