Первые 350 кг овощей и фруктов доставлены тем, кто нуждается в помощи

“Мы очень рады, что теперь вышли на новый уровень сотрудничества с Продуктовым банком, когда в дополнение к почти 60 магазинам мы можем жертвовать продукты и с нашего центрального склада. Там количество пожертвованных продуктов за один раз значительно больше, чем в магазинах. Это очень большой шаг для того, чтобы помочь еще большему количеству нуждающихся”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

По его словам, одна из крупнейших торговых сетей Эстонии жертвует из своего логистического центра под Таллинном именно те продукты, которые не очень часто доходят до Продуктового банка — это свежие фрукты и овощи. “C нашего центрального склада мы пожертвовали первые 250 кг помидоров на ветке и около 100 кг цитрусовых и яблок”, — сказал Волкас. Ежедневное количество фруктов и овощей, пожертвованных Продуктовому банку из логистического центра, составляет от 100 до 300 кг.

Кроме того, недавно Maxima расширила категории продуктов питания, пожертвованных Продуктовому банку. “В последнее время добавились скоропортящиеся товары — например, различные молочные и мясные продукты, салаты, кондитерские изделия и многое другое”, — сказал Волкас.

Если в ноябре прошлого года Maxima начала делать пожертвования Продуктовому банку в 14 магазинах, то сегодня количество магазинов торговой сети, жертвующих продукты питания, достигло 59. Семь магазинов все еще ждут подтверждения от Продуктового банка. “Учитывая, что у Maxima 83 магазина по всей Эстонии, я горжусь тем, что за шесть месяцев мы смогли в четыре раза увеличить количество магазинов, сотрудничающих с Продуктовым банком”, — сказал Волкас.