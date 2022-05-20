Первые 350 кг овощей и фруктов доставлены тем, кто нуждается в помощи
“Мы очень рады, что теперь вышли на новый уровень сотрудничества с Продуктовым банком, когда в дополнение к почти 60 магазинам мы можем жертвовать продукты и с нашего центрального склада. Там количество пожертвованных продуктов за один раз значительно больше, чем в магазинах. Это очень большой шаг для того, чтобы помочь еще большему количеству нуждающихся”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
По его словам, одна из крупнейших торговых сетей Эстонии жертвует из своего логистического центра под Таллинном именно те продукты, которые не очень часто доходят до Продуктового банка — это свежие фрукты и овощи. “C нашего центрального склада мы пожертвовали первые 250 кг помидоров на ветке и около 100 кг цитрусовых и яблок”, — сказал Волкас. Ежедневное количество фруктов и овощей, пожертвованных Продуктовому банку из логистического центра, составляет от 100 до 300 кг.
Кроме того, недавно Maxima расширила категории продуктов питания, пожертвованных Продуктовому банку. “В последнее время добавились скоропортящиеся товары — например, различные молочные и мясные продукты, салаты, кондитерские изделия и многое другое”, — сказал Волкас.
Если в ноябре прошлого года Maxima начала делать пожертвования Продуктовому банку в 14 магазинах, то сегодня количество магазинов торговой сети, жертвующих продукты питания, достигло 59. Семь магазинов все еще ждут подтверждения от Продуктового банка. “Учитывая, что у Maxima 83 магазина по всей Эстонии, я горжусь тем, что за шесть месяцев мы смогли в четыре раза увеличить количество магазинов, сотрудничающих с Продуктовым банком”, — сказал Волкас.
По словам генерального директора Продуктового банка Эстонии Пита Бурефина, за первые полгода Maxima пожертвовала более 144 000 кг продуктов питания, что позволило Продуктовому банку помочь 14 000 семьям. Продуктовые наборы, раздаваемые Продуктовым банком, весят в среднем 10 кг. “Мы очень благодарны, что Maxima решила начать более широкое сотрудничество с нами прошлой осенью”, — сказал Бурефин.
Он отметил, что сейчас очень важно, что к числу тех, кто делает пожертвования Продуктовому банку присоединился также логистический центр Maxima, так как помощь от Продуктового банка каждую неделю получают 4000 украинских военных беженцев по всей Эстонии. “С добавлением этих людей к числу нуждающихся очень важно, что Maxima также начала жертвовать продукты питания Продуктовому банку. Если объем продолжит расти, мы сможем помочь нуждающимся еще лучше”, — сказал Бурефин.
По словам генерального директора Maxima Eesti, компания движется в том направлении, чтобы в конечном итоге все 83 магазина розничной сети жертвовали продукты питания Продуктовому банку. “В ближайшие месяцы планируется как можно скорее начать сотрудничество в регионах Ида-Вирумаа и Южной Эстонии и продолжить на регулярной основе “спасение” продуктов питания из логистического центра”, — сказал Эдвинас Волкас. Кроме того, будет продолжено обучение сотрудников магазинов относительно пожертвований Продуктовому банку.
В первые месяцы Maxima жертвовала Продуктовому банку продукты с более длительным сроком хранения — такие как хлеб, булку и другие хлебобулочные изделия, сухие вещества и свежие фрукты и овощи. С апреля этого года ассортимент продуктов питания, которые жертвует компания, был расширен и теперь включает кондитерские и кулинарные изделия, а также скоропортящиеся продукты питания. В меньшей степени в список пожертвований Продуктовому банку попадали промышленные товары, такие как лампочки, белье и кухонная утварь.
Около 300 000 человек в Эстонии живут в абсолютной или относительной бедности и нуждаются в продовольственной помощи, не говоря уже о людях, которые хотят потреблять продукты по разумной цене. По всей Эстонии продовольственную помощь через Продуктовый банк сейчас получают вместе с украинскими беженцами 19 000 человек в неделю. Большая часть распределяемых продуктов питания состоит из полученных от торговых сетей продуктов питания, к ним также добавляются пожертвования и продуктовая помощь, предоставляемая Европейским Союзом.