СРАВНЕНИЕ ЦЕН: в каком продуктовом магазине лучшие цены на качественные эстонские продукты?

С весны прошлого года жители Эстонии имеют возможность ежедневно покупать в магазинах Maxima качественные товары известных брендов по лучшим ценам на рынке, и так каждый день. Для тех, кто любит наполнять свою корзину именно такими продуктами, это отличный способ сэкономить десятки евро на еженедельных покупках и в то же время накрыть стол хорошей и вкусной едой.

С начала мая этого года количество таких брендовых или продуктов премиум класса по выгодной цене на полках одной из крупнейших торговых сетей Эстонии увеличилось почти вдвое, достигнув более 250 наименований. Но особенно хорошими были эти новости для любителей эстонской продукции! На самом деле, среди этих товаров больше известных и любимых эстонских продуктов, которые теперь можно приобрести по очень хорошим ценам.

Так в 83 магазинах Maxima по всей Эстонии можно найти шоколад и конфеты Kalev по еще более выгодной цене, чем раньше, а также различные продукты молочной промышленности Tere и мясной промышленности Nõo. Также можно найти хорошие предложения от Rannarootsi, Eesti Pagar, Valio, Chef Lunden, Estover и различных эстонских производителей напитков.

Например, килограмм грузинского шашлыка Rannarootsi стоит 5,49 евро, а 240-граммовый сыр для гриля Nõo – 2,99 евро. Продукция эстонских производителей составляет около трети списка качественной продукции по действительно хорошей цене. Помимо любимых отечественных товаров, на полках Maxima по-прежнему представлено множество самых выгодных на рынке продуктов от известных международных брендов.

Так, в магазинах Maxima можно по-прежнему купить по Дешевой Maxima цене воду San Pellegrino, глазированные сырки Karums и мороженое Magnum в мультиупаковках. Кроме того, по выгодным ценам предлагаются качественные продукты от Milka, Kellogg's, Estrella, Nestle, Don Simon, Santa Maria, Pampers, Prima Dog и многих других международных брендов.