Назван наиболее полезный для здоровья чай

По словам эксперта, в отличие от черного чая, зеленый чай помогает укрепить иммунитет, предотвратить ожирение, регулировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Акгюль утверждает, что он богат полифенолами, витаминами В1 и В2, теанином и содержит на порядок больше витамина С.

Акгюль посоветовала заваривать зеленый чай в течение четырех-пяти минут в воде, доведенной до кипения или через несколько минут после закипания.

При этом, по ее мнению, не следует использовать посуду из пластика или алюминия.

Диетолог, однако, предупредила об опасности злоупотребления зеленым чаем, особенно при беременности, диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек и щитовидной железы. Здоровым людям она советует не пить более трех чашек чая в сутки, остальным лучше предварительно проконсультироваться с врачом.