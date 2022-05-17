Врач объяснил опасность мытья куриного мяса

Кинчелоу успокоил, что паразит не выдерживает тепловой обработки, и посоветовал правильно готовить мясо для борьбы с сальмонеллой. При этом он предостерег, что, если как следует не убрать кухню после готовки, сальмонелла может остаться на раковине и кухонных поверхностях.

“Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо и которая после этого не была должным образом очищена”, — обратил внимание он.