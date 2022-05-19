Рецепты
19.05.2022, 18:31

РЕЦЕПТ | Экспресс-сырники

 
ФОТО: Shutterstock

Сырники один из самых вкусных завтраков, который еще не успел всем надоесть. Помимо вкуса и пользы, одно из главных преимуществ такого блюда в том, что его можно приготовить заранее в большом количестве и убрать на хранение в морозилку. Потом можно только доставать и разогревать, — радуется “Рамблер”.

Для приготовления нежных сырников вам понадобятся:

  • 1 пачка творога в брикете
  • яйцо
  • щепотка соли
  • 1 ч. ложка сахара или 1 пакетик сахарозаменителя
  • 1,5 ст. ложки муки
  • ванилин на кончике ножа.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. Разогрейте на сковороде немного сливочного или растительного масла.
  3. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте сырники и выложите их на сковороду.
  4. Накройте сырники крышкой и обжаривайте на медленном огне с каждой стороны до готовности.
  5. Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой или добавить джем или мед. Также сырники отлично сочетаются со свежими фруктами и сметаной.

Приятного аппетита!

RusDelfi
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