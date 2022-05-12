В календаре любителя вина даты 13-16 мая уже отмечены!
Хорошее вино является и неотъемлемой частью приятного лета в Эстонии - начиная с тех времен, когда теплая погода манит выкатить на лужайку гриль и насладиться ужином в саду.
Широкий выбор вин в Maxima позволяет легко подобрать подходящий напиток к любой еде, а низкие цены удерживают на разумном уровне даже цены на самые приятные ужины.
Выходные, посвященные наслаждению вкусами
В мае начинаются дни вина Maxima, когда в одни выходные дни каждого месяца будут представляться качественные вина, а и так дружественные цены на весь винный ассортимент будут еще на треть ниже.
Первые винные дни Maxima пройдут уже 13-16 мая, и именно в эти дни умный любитель вина подготовится к следующим приятным ужинам с вином, а также качественными продуктами и закусками.
Для многих людей создание правильных вкусовых сочетаний является сложной задачей. Особенно, когда вин десятки, иногда сотни, да и продуктов тоже не меньше!
Следуя простым советам, каждый сможет организовать очень стильный ужин с самыми подходящими винами,
Хорошие рекомендации винных дней найдутся во всех магазинах Maxima, но в наиболее крупных из них и выбор будет больше.
Белое, розовое или красное?
Простейшие винные истины заключаются в том, что летняя погода приглашает предпочесть более легкие белые или розовые вина, к которым хорошо подойдет рыба или сыр, но, например, вечер с мясом на гриле особенно хорошим сделает качественное красное вино.
С белым, даже немного зеленоватым переливающимся немецким вином Riesling Trocken стоит попробовать более зрелый и твердый сыр, например, из ассортимента Džiugas. Но с этим вином приятное разнообразие в трапезу внесут и азиатские ароматы.
У розового вина тоже есть характер! Приятный послеобеденный досуг можно провести с португальским розовым вином Quinta da Raza Vihno, которое хорошо сочетается со свежими устрицами, тартаром из тунца, салатом из креветок или моцареллой. Они хорошо раскрывают живой характер вина с интенсивной свежестью и сочностью, за бокалом вина приятно представить, как последняя гроздь винограда, необходимая для его изготовления, собирается вручную и уже на поле бережно укладывается в небольшие ящики.
Насыщенное красное вино Dona Mercedes из Чили совсем другое, оно хорошо подойдет к сырам с более высоким содержанием жира, таким как белый сыр, но также является прекрасным сопровождением к вечерней пасте с красными соусами, а также овечьему или утиному жаркому.
К этим же блюдам хорошо подойдет французское RC Pinot Noir. Но почему бы не попробовать какой-нибудь особенно интересный сорт сыра - в ассортименте Maxima есть даже сыры со вкусом манго и имбиря. Хорошая вкусовая комбинация также может быть создана с классическим эмменталем.
Французская романтика на домашней лужайке
Те, кто ценят качественное игристое вино, могут попробовать замечательное шампанское Mumm, к которому подойдут кальмары, дары моря или различные блюда азиатской кухни.
Свежие мидии прекрасно подойдут для Cremant, представляющему достойную альтернативу шампанскому. Подходящие к вину рыба и дары моря также ждут покупателей на прилавках Maxima.
Стоит знать, что свежевыловленная рыба и морепродукты поступают в магазины Maxima по всей Эстонии каждую неделю. В то время как магазины Maxima X получают свежую рыбу один раз в неделю, в магазины XX и XXX она поступает целых два раза в неделю. Рыбные дни в этих магазинах - среда и пятница.
Винные дни Maxima к радости гурманов и любителей вина будут повторяться каждый летний месяц. В течение всего сезона гриля и ужинов на свежем воздухе они будут местом для приобретения вин премиум-класса и качественных закусок по самой низкой цене.