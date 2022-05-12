В календаре любителя вина даты 13-16 мая уже отмечены!

Хорошее вино является и неотъемлемой частью приятного лета в Эстонии - начиная с тех времен, когда теплая погода манит выкатить на лужайку гриль и насладиться ужином в саду.

Широкий выбор вин в Maxima позволяет легко подобрать подходящий напиток к любой еде, а низкие цены удерживают на разумном уровне даже цены на самые приятные ужины.

Выходные, посвященные наслаждению вкусами

В мае начинаются дни вина Maxima, когда в одни выходные дни каждого месяца будут представляться качественные вина, а и так дружественные цены на весь винный ассортимент будут еще на треть ниже.

Первые винные дни Maxima пройдут уже 13-16 мая, и именно в эти дни умный любитель вина подготовится к следующим приятным ужинам с вином, а также качественными продуктами и закусками.

Для многих людей создание правильных вкусовых сочетаний является сложной задачей. Особенно, когда вин десятки, иногда сотни, да и продуктов тоже не меньше!

Следуя простым советам, каждый сможет организовать очень стильный ужин с самыми подходящими винами,

Хорошие рекомендации винных дней найдутся во всех магазинах Maxima, но в наиболее крупных из них и выбор будет больше.

Белое, розовое или красное?

Простейшие винные истины заключаются в том, что летняя погода приглашает предпочесть более легкие белые или розовые вина, к которым хорошо подойдет рыба или сыр, но, например, вечер с мясом на гриле особенно хорошим сделает качественное красное вино.

С белым, даже немного зеленоватым переливающимся немецким вином Riesling Trocken стоит попробовать более зрелый и твердый сыр, например, из ассортимента Džiugas. Но с этим вином приятное разнообразие в трапезу внесут и азиатские ароматы.