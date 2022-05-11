Украинка, которая помогает эстонской торговой сети нанимать десятки и десятки военных беженцев

Однако вскоре ей позвонили из компании, предложив работу в офисе - место специалиста по подбору персонала, которое лучше соответствовало ее предыдущему опыту. «Когда я впервые пришла в офис, то увидела своих приятных будущих коллег - Кайе и Алию - и решила воспользоваться этой возможностью», - говорит Виталина. Благодаря сотрудникам отдела персонала Maxima она смогла за две недели подать заявку на получение временной защиты и вскоре приступить к работе.

Среди прочего, Виталина начала рассылать свои резюме через среду Кассы по безработице, созданную для того, чтобы украинцы могли найти работу в Эстонии. «Я думаю, это чудо, что я сегодня работаю в Maxima. Хотя у меня есть полученная в Украине степень магистра международной экономики и очень хороший опыт работы, я поняла, что здесь мне просто нужно с чего-то начать», - описывает украинка. Поэтому она подала заявку в Maxima на место продавца.

Виталина владеет русским и английским языками. По ее словам, после приезда в Эстонию все стало происходить очень быстро. «Уже в первый день мы за два часа привели дела в порядок, и полиция помогла нам, доставив из центра приема беженцев на Нийне 2 в гостиницу. Я была действительно потрясена тем, как хорошо к нам везде относились - я не ожидала такого приема», - говорит Виталина. В последующие недели они получили огромное количество необходимой информации и поддержки как через волонтеров, так и через различных официальных лиц.

5 марта Виталина во второй раз в жизни спасалась от войны, покидая Украину. Поскольку ее муж четыре года назад работал в Эстонии, цель была ясна. Хотя муж сам остался в Украине, Виталина вместе с 9-летней дочерью отправилась в Эстонию. Сюда они попали благодаря помощи волонтеров, границу пересекли 8 марта. «Поскольку это был женский день, пограничники даже подарили нам цветы - тюльпаны, это было здорово», - вспоминает Виталина. При этом она подчеркивает, что уезжать из Украины было очень грустно, но сегодня они с этим смирились.

Виталина Ломатченко (34 года) работает специалистом по подбору персонала Maxima Eesti с 28 марта этого года. В то же время история Виталины сильно отличается от историй ее коллег, работающих в офисе одной из крупнейших торговых сетей Эстонии. Виталина вербует украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Эстонию. Она и сама является одной из них.

Поскольку в Maxima многообразие ценится на протяжении многих лет, с 9 марта компания смело начала набор украинцев. В розничной сети работает около 3700 сотрудников, среди которых имеются представители более десятка национальностей. Помимо украинцев, в одной из крупнейших торговых сетей Эстонии работают эстонцы, русские, латыши, литовцы, белорусы, грузины, алжирцы, армяне, болгары, финны, греки и поляки.

Украинка признается, что многие военные беженцы, которые ищут работу в Maxima, имеют высшее образование, они часто работали раньше специалистами в своих областях, но понимают, что им повезет, если они найдут любую работу, потому что они не знают местного языка. «К сожалению, многие украинцы также не говорят по-английски», - говорит Виталина. И все же, знание русского языка, на котором говорят не менее 90% украинцев, устраивающихся в Maxima, значительно облегчает обустройство в Эстонии.

Поскольку сегодня Виталина уже достаточно хорошо знает Таллинн, часто, когда она устраивает собеседования с теми, кто хочет работать в магазине, она также объясняет им, как они могут добраться на общественном транспорте из своего текущего места жительства или района до магазина. «Я также делюсь нашими объявлениями о работе в группах украинцев в Facebook и рассказываю о возможностях работы в магазинах «Максима», - говорит Виталина.

Основная задача украинки - поддерживать отдел персонала при найме других украинок. «Звонят как отсюда, из Эстонии, так и из Украины. У них очень много вопросов о нашей компании, возможностях трудоустройства, жизни в целом и делопроизводстве - поскольку мне помогли, то теперь буду я им помогать, потому что вижу, как трудно поначалу понять, как устроена жизнь в Эстонии, хотя здесь все стало попроще», - рассказывает специалист по подбору персонала Maxima.

«В первые дни, когда я приехал в Эстонию, мне говорили, что эстонцы очень холодные, но это одна большая ложь - вы совершенно не холодные, все время улыбаетесь, разговариваете и шутите. Я чувствую, что мне здесь очень легко адаптироваться. Все люди, которых я здесь встречала, были замечательными и очень хорошо ко мне относились», - говорит Виталина.

Первый украинец, нанятый на новой основе, приступил к работе в одном из таллиннских магазинов Maxima 17 марта. В настоящее время количество украинских военных беженцев, нанятых Maxima, составляет более 130 человек, в конкурсах участвовало более 650 кандидатов. Большинство из них работают в различных магазинах розничной сети по всей Эстонии, но есть и те, кого взяли на работу в офис. Виталина - одна из таких украинок. Поскольку она раньше тоже работала в крупной компании, размер Maxima ее не испугал.

Ей очень нравится культура TVE, которая внедряется в компании уже больше года, где центральное место занимают осознанность, ответственность и вера в себя. «Мне очень нравится, когда компания так относится к своим людям - это очень уникально», - говорит Виталина.

Украинке также нравится работа, которой она занимается в Maxima - она чувствует, что много развивается и в профессиональном плане. «Теперь мне нужно выучить эстонский язык, тогда я буду еще полезнее для компании», - говорит она. Виталина не считает, что эстонский язык сложный, нужно просто серьезно подойти к его изучению. «Я говорю дочери, что если кто-то другой что-то умеет, то и ты сможешь», - говорит украинка.

Виталина также регулярно следит за новостями из Украины, но говорит, что довольна тем, что она сейчас работает, что позволяет отвлечься и занять себя. «Конечно, я читаю о происходящем, но только по вечерам. Когда я просыпаюсь каждое утро, я думаю, что, может быть, это был просто плохой сон - не может быть, чтобы такие вещи происходили в 21 веке, но они все-таки происходят», - говорит она.

По выходным Виталина использовала возможность бесплатного посещения музеев, созданную для военных беженцев. Недавно она с дочерью посетила Летную гвавнь, где в настоящее время открыта выставка, посвященная морской трагедии Юминда 1941 года. «Я поняла, что у нас с вами очень похожая история - вы тоже много страдали. В то же время у вас есть основания гордиться тем, что за 30 лет вы смогли построить прекрасную европейскую страну, которая очень быстро приспосабливается к новым обстоятельствам», - говорит Виталина.

«Конечно, очень легко впасть в депрессию из-за всего, что происходит в Украине, и поначалу со мной так и случилось, но я стараюсь жить каждый день своей жизнью здесь, в Эстонии. Конечно, я скучаю по мужу, а моя дочь скучает по отцу. Для меня это большой вызов - поддерживать ее бодрость каждый день. В то же время я рада, что эстонское государство предоставило нам возможность заниматься тем, чем мы можем здесь заниматься - например, посещать музеи», - говорит украинка. Сегодня она чувствует себя в Эстонии спокойно, даже когда над головой летают истребители НАТО.

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