Что говорит о человеке форма его лица

От Зака Эфрона до Марго Робби — многие из считающихся наиболее красивыми мировых звёзд известны квадратными лицами. И вот теперь новое исследование показало, что эта форма лица заставляет человека выглядеть более агрессивно для окружающих, чем овальное лицо, которое имеется, к примеру, у Рианны или Бена Аффлека. Австралийские исследователи оценили соотношения длины к ширине лица у 17 607 человек по их фотографиям с паспорта перед тем, как показать их независимой группе добровольцев. Они должны были оценить эти лица по уровню агрессивности.

Результат опроса показал, что лицо с выраженными квадратными формами оценивается более агрессивно, чем лицо с овальными пропорциями, Особенно, если это квадратное лицо принадлежало молодому мужчине. Но авторов исследования также интересовало, почему же форма лица связана с восприятием уровня агрессии.

Дело в том, что по лицам окружающих нас людей мы считываем достаточно большой объём социально-значимой информации, особенно в отношении незнакомых для нас персон. Форма лица связана с некоторыми ключевыми характеристиками. Вполне возможно, что квадратное лицо молодого мужчины является сигналом его физической силы, а поэтому он воспринимается более агрессивно. А овальное лицо выглядит более добрым и одновременно привлекательным. Кроме того, иногда с возрастом квадратное лицо становится более овальным, что объясняется характерными возрастными изменениями, и такой человек уже не кажется нам слишком агрессивным.