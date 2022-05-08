“У детей очень разные характеры”. Единственные в мире девятерняшки отметили первый день рождения(7)
Отец девятерняшек, родившихся в прошлом году в Марокко, рассказал BBC Afrique, как поживают его дети.
В мае 2021 года 26-летняя Халима Сиссе из Мали забеременнела сразу девятью детьми. Женщина и ее муж поехали в больницу в Марокко, где врачи помогли провести роды.
“Роды были сложными. Впервые в мире женщина родила сразу девятерых детей. Мы гордимся, что наши врачи смогли помочь этому случиться”, — заявил доктор Юссеф Алауи из клиники Айн-Борха в Касабланке.
Он рассказал, что сначала УЗИ показало, что Сиссе вынашивает семерых детей, только во время родов выяснилось, что их девять.
“Вы можете представить наше удивление, когда во время родов мы обнаружили девятерых младенцев! — сказал врач. — К счастью, нас это не смутило, поскольку у нас одна из крупнейших служб неонатальной реанимации в Марокко”.
Доктор объяснил, что вынашивание нескольких детей сопряжено с риском преждевременных родов, гестационного диабета, высокого кровяного давления и кесарева сечения.
Медики помогли Сиссе доносить беременность до 30 недель, что позволило ей благополучно родить всех девятерых детей при помощи кесарева сечения.
Четверо мальчиков и пять девочек, вес которых при рождении составил от 500 грамм до одного килограмма, до сих пор находятся под наблюдением врачей клиники в Марокко. Сейчас дети живут в квартире рядом с больницей в Касабланке. Вместе с матерью за ними круглосуточно ухаживает команда медсестер. С рождения дети находятся на искусственном вскармливании.
Помощь в содержании детей оказывает государство Мали.
По словам Арби, который служит в малийской армии, заставить их всех спать одновременно — пожалуй, самая большая проблема.
“Сейчас они ползают. Некоторые уже сидят и даже могут ходить, если держатся за что-то, — сказал отец детей Абделькадер Арби. — У детей очень разные характеры. Одни тихие, а другие больше шумят и много плачут. Некоторые хотят, чтобы их все время брали на руки”.
Арби служит в малийской армии и смог навестить детей лишь дважды. Однако отец признался, что воспитывать сразу девятерых детей очень непросто. По его словам, самая большая проблема — это одновременно уложить всех спать.
“Даже если временами это утомительно, когда мы видим девятерых здоровых младенцев, то чувствуем облегчение. Мы забываем обо всех трудностях”, — признался отец.
В выходные семья будет отмечать первый день рождения братьев и сестер. На праздник пригласили врачей из марокканской клиники.
Сиссе из Мали уже попала в Книгу рекордов Гиннеса. Раньше ее место занимала Натали Сулеман, которая в 2009 году родила сразу восьмерых детей. Девятерняшки стали единственными в мире детьми, которые выжили, родившись одновременно в таком количестве. Известно, что родившиеся в 1971 году в Австралии девять детей умерли в течение недели после своего рождения.
Источник: "Нет, это нормально"