“У детей очень разные характеры”. Единственные в мире девятерняшки отметили первый день рождения

В мае 2021 года 26-летняя Халима Сиссе из Мали забеременнела сразу девятью детьми. Женщина и ее муж поехали в больницу в Марокко, где врачи помогли провести роды.

“Роды были сложными. Впервые в мире женщина родила сразу девятерых детей. Мы гордимся, что наши врачи смогли помочь этому случиться”, — заявил доктор Юссеф Алауи из клиники Айн-Борха в Касабланке.

Он рассказал, что сначала УЗИ показало, что Сиссе вынашивает семерых детей, только во время родов выяснилось, что их девять.

“Вы можете представить наше удивление, когда во время родов мы обнаружили девятерых младенцев! — сказал врач. — К счастью, нас это не смутило, поскольку у нас одна из крупнейших служб неонатальной реанимации в Марокко”.

Доктор объяснил, что вынашивание нескольких детей сопряжено с риском преждевременных родов, гестационного диабета, высокого кровяного давления и кесарева сечения.

Медики помогли Сиссе доносить беременность до 30 недель, что позволило ей благополучно родить всех девятерых детей при помощи кесарева сечения.

Четверо мальчиков и пять девочек, вес которых при рождении составил от 500 грамм до одного килограмма, до сих пор находятся под наблюдением врачей клиники в Марокко. Сейчас дети живут в квартире рядом с больницей в Касабланке. Вместе с матерью за ними круглосуточно ухаживает команда медсестер. С рождения дети находятся на искусственном вскармливании.

Помощь в содержании детей оказывает государство Мали.

По словам Арби, который служит в малийской армии, заставить их всех спать одновременно — пожалуй, самая большая проблема.

“Сейчас они ползают. Некоторые уже сидят и даже могут ходить, если держатся за что-то, — сказал отец детей Абделькадер Арби. — У детей очень разные характеры. Одни тихие, а другие больше шумят и много плачут. Некоторые хотят, чтобы их все время брали на руки”.