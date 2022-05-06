"Заесть" проблему и набрать вес: 6 лучших способов снизить аппетит

Убедитесь, что вы на самом деле хотите есть



Прежде чем решиться съесть булочку или конфету, честно ответьте себе на вопрос: “Вы голодны или желаете заесть неприятности?” и оцените свой голод по семибалльной шкале, где единица — “вы сыты”, а семерка — “готовы проглотить что угодно”. Не забывайте: сладкая еда и фастфуд — это быстрые углеводы, съев которые, вы быстро проголодаетесь снова. Подкрепитесь медленными углеводами (например, гречкой, бурым рисом или булгуром) и растительными или животными белками, если действительно голодны.

Питайтесь по расписанию



Возьмите за правило устраивать полноценный прием пищи раз в три-четыре часа. И запаситесь свежими овощами, фруктами или кефиром с отрубями на тот случай, если почувствуете, что вам не обойтись без дополнительного перекуса.

Не торопитесь во время еды



Старайтесь концентрироваться на вкусе еды и откажитесь от того, что вас отвлекает: отодвиньте в сторону ноутбук, спрячьте мобильный, закройте книгу. Если съев порцию вы не наелись, не торопитесь брать добавку. Подождите 10–15 минут, за это время ваш мозг наверняка успеет получить сигнал о насыщении.

Усложните доступ к вредной пище



Устройте ревизию на полках кухонного шкафа и холодильника и попрощайтесь с калорийными продуктами, перед которыми бывает сложно устоять. Если вы не мыслите жизни без шоколада, попробуйте держать его в морозилке, чтобы перед едой приходилось его размораживать, — за это время искушение может исчезнуть.

Не держите на виду жирную, тяжелую пищу (в холодильнике прикрывайте ее полезными продуктами) и отбросьте идею раскладывать шоколадки, печенье и снеки на рабочем столе. Такая тактика убережет от спонтанных перекусов.

Заменяйте продукты