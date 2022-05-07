Как проходили роды в Средневековье?

НЭН публикует тезисы выпуска подкаста “Почему мы еще живы”, в котором педиатр Федор Катасонов и акушер-гинеколог Иван Луговской рассказывают, как медицина изменила роды.

Роды в Средневековье

Вплоть до конца Средневековья врачи ничего не знали про анатомию. Статистика женской смертности при родах появилась только на рубеже XVII века. По разным данным, она составляла около 1200 смертей на сто тысяч рождений. В это время в Европе началась эпоха ренессанса, и ученых стало интересовать строение человеческого тела. Появились первые научные трактаты о женской физиологии.

Первые медицинские практики родовсп

В XVI веке французский хирург Амбруаз Паре вернул в медицину практику поворота плода. Она применяется в случае, если ребенок лежит в матке поперек выхода. Тогда акушерка или врач берут ребенка за ножку прямо внутри матери и переворачивают его так, чтобы он лег вдоль, а потом вытаскивают. Такая операция была известна еще в античности, но потом о ней забыли, пока Паре не вернул этот метод врачам. Эта операция используется врачами по сей день.

Кесарево сечение

Кесарево сечение было известно еще древним грекам, но вплоть до XVI века оно применялось, чтобы спасти ребенка, если женщина умирала. Кесарево сечение не делали живым женщинам, потому что такая операция была смертельной: болевой шок из-за разреза матки и живота тяжело было переносить без анестезии.

Упоминание об одном из первых кесаревых сечений датируется 1500 годом. Швейцарский ветеринар самостоятельно сделал кесарево сечение своей жене, которая не могла родить первенца. Женщина перенесла операцию и потом неоднократно рожала. Однако информации о том, как прошла первая операция, нет. На протяжении следующих двух веков случаи кесарева стали появляться по всему миру.

Первая акушерка

Амбруаз Паре был уверен, что роды — это дело врачей, а не повитух, даже если роды протекают нормально. Он основал в Париже первое в Европе отделение родовспоможения и первую в Европе акушерскую школу.