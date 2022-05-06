Их называют дети-калькуляторы: в Эстонии определили чемпионов по ментальной арифметике

Ментальная арифметика — это быстрый устный счёт. Главный инструмент для обучения — японские счёты-соробан, прародитель современного калькулятора. Но в отличие от своего электронного потомка, соробан учит думать, а не считать механически. Поэтому ментальную арифметику называют тренажером для интеллекта.

Чемпионов Олимпиады определили по итогам трех раундов, которые включали в себя счет на счётах-соробан, ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Участники смогли не только проявить навыки устного счета, но и продемонстрировали свои таланты. Дети также приняли участие в творческом конкурсе, где исполняли во время счета песни, играли на музыкальных инструментах, рассказывали стихи и многое другое.

“Наши звёзды — так мы называем своих студентов, готовились к Олимпиаде Soroboom несколько недель. И мы готовились вместе с ними. Вся наша команда старалась сделать все, чтобы этот день запомнился нашим студентам как яркий праздник, на котором они смогли показать не только свои навыки, но и понять, что нет ничего невозможного! Надо всегда идти вперед, развивать свои таланты и все обязательно получится!” — отметила руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.

После завершения соревнований детей ждала развлекательная программа, а для родителей и гостей провели тематические лекции по теме “Безопасный интернет”.

Абсолютными победителями в своих категориях стали:

В младшей возрастной категории (дети 5-7 лет) — Valeria Kopõtovskaja, Adriel Ljutov, Mark Gutitš, Damir Komar, Artur Bulõtsev

В старшей возрастной категории (дети 7-12 лет) — Vlada Rybets, Liilia Timofejev, Steven Simonov, Mihhail Uglanov, Jaromir Krivenko, Sofija Sergejeva.

“Это было очень круто! Я ждала этот день, волновалась, конечно, но все было не зря! Большое спасибо всем тренерам! Они вкладывают в нас не только знания, но и поддерживают, когда у нас что-то не получается” — поделилась впечатлениями чемпион Олимпиады Влада Рыбец.