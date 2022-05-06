Их называют дети-калькуляторы: в Эстонии определили чемпионов по ментальной арифметике
Недавно в Таллинне состоялась Олимпиада школы Soroboom по ментальной арифметике. В ней приняли участие более 130 детей от 5 до 12 лет в разных категориях из Таллинна и Нарвы. Что же такое ментальная арифметика и правда ли, что делать молниеносные вычисления способны только вундеркинды?
Ментальная арифметика — это быстрый устный счёт. Главный инструмент для обучения — японские счёты-соробан, прародитель современного калькулятора. Но в отличие от своего электронного потомка, соробан учит думать, а не считать механически. Поэтому ментальную арифметику называют тренажером для интеллекта.
Чемпионов Олимпиады определили по итогам трех раундов, которые включали в себя счет на счётах-соробан, ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Участники смогли не только проявить навыки устного счета, но и продемонстрировали свои таланты. Дети также приняли участие в творческом конкурсе, где исполняли во время счета песни, играли на музыкальных инструментах, рассказывали стихи и многое другое.
“Наши звёзды — так мы называем своих студентов, готовились к Олимпиаде Soroboom несколько недель. И мы готовились вместе с ними. Вся наша команда старалась сделать все, чтобы этот день запомнился нашим студентам как яркий праздник, на котором они смогли показать не только свои навыки, но и понять, что нет ничего невозможного! Надо всегда идти вперед, развивать свои таланты и все обязательно получится!” — отметила руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.
После завершения соревнований детей ждала развлекательная программа, а для родителей и гостей провели тематические лекции по теме “Безопасный интернет”.
Абсолютными победителями в своих категориях стали:
В младшей возрастной категории (дети 5-7 лет) — Valeria Kopõtovskaja, Adriel Ljutov, Mark Gutitš, Damir Komar, Artur Bulõtsev
В старшей возрастной категории (дети 7-12 лет) — Vlada Rybets, Liilia Timofejev, Steven Simonov, Mihhail Uglanov, Jaromir Krivenko, Sofija Sergejeva.
“Это было очень круто! Я ждала этот день, волновалась, конечно, но все было не зря! Большое спасибо всем тренерам! Они вкладывают в нас не только знания, но и поддерживают, когда у нас что-то не получается” — поделилась впечатлениями чемпион Олимпиады Влада Рыбец.
Руководитель школы Soroboom в Эстонии, Мария Андреева, уверена, что с помощью уникальной методики считать в уме двузначные и трехзначные числа сможет каждый ребенок и даже взрослый: “Их называют дети-калькуляторы. Но они не вундеркинды, а обычные ребята. Развить в себе способности быстрого счета в уме способен любой ребенок! В основе обучения — японская методика развития детей с помощью образного устного счета. Мы визуализируем устный счёт, помогаем ребёнку с помощью воображения производить расчёты. Именно эти упражнения и активизируют правое и левое полушарие мозга, а также укрепляют связь между ними! Наша цель — это тренировать все интеллектуальные функции: концентрация внимания, развитие памяти, увеличение объема обрабатываемой информации, многозадачность и креативное мышление. Все эти навыки очень важны в современном мире”.
На занятия в Школу Soroboom можно записаться уже с 5 лет. Оптимальный возраст для занятий 5-12 лет, именно в этом возрасте процессы формирования нейронных связей наиболее активны. Однако, заниматься не поздно в любом возрасте! Мы приглашаем и в группы 30+ и 55+. Здесь задача — профилактика болезней памяти.
Запись на занятия ведется на протяжении всего года. В летние месяцы проходят занятия в формате курса “Летнего Интенсива”.
Основной курс ментальной арифметики рассчитан на 2 года. Первый год — изучение всех законов ментальной арифметики на сложение и вычитание, для формирования новых нейронных центров и связей между ними. Второй год — умножение, для закрепления полученного результата в навык.
Ученики тренируются с помощью приложения Soroboom, которое можно установить на любое устройство (телефон, планшет, компьютер). С помощью специально разработанного алгоритма с искусственным интеллектом, каждый ребенок обязательно достигнет результата, так как программа будет подстраиваться индивидуально под каждого.