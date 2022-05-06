Яркий подарок всем мамам и бабушкам: в это воскресение состоится благотворительный концерт(1)
8 мая в 16.00 часов Благотворительный фонд “Artalliance”, Русский театр и город Таллинн приглашают на благотворительный концерт “Мама жизнь подарила”.
Концерт организован в поддержку детей с особенностями развития. Известные актёры, певцы, танцоры, детские коллективы и особые дети соберутся вместе на сцене Русского Театра Эстонии. “С 2016-го года мы проводим в театре благотворительный концерт, который каждый раз подтверждает, что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения высоких результатов. Человек с ограниченными возможностями может всё! Мы все равны. И этот концерт — пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты”, — считает актриса Русского Театра, куратор и ведущая концерта Лариса Саванкова.
Концерт “Мама жизнь подарила“ — это замечательный и яркий подарок всем мамам и бабушкам. В их честь прозвучат стихи и песни. Лучшие танцевальные номера украсят программу. На сцене мы увидим живую связь поколений, когда начинающие “звездочки” выступают вместе с популярными певцами, актёрами, музыкантами и танцорами. Все участники концерта работают на благотворительных началах, чтобы собранные за билеты средства направить на помощь детям с особенностями развития.
Организаторами концерта стали город Таллин и благотворительный фонд ARTALLIANCE. Фонд основали актриса Русского театра Лариса Саванкова, продюссер центра “Adolf Kais Art Company” Кристина Кяйс.
Билеты можно приобрести здесь.