Мода и стиль
06.05.2022, 12:08

Яркий подарок всем мамам и бабушкам: в это воскресение состоится благотворительный концерт

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Фото: Русский театр

8 мая в 16.00 часов Благотворительный фонд “Artalliance”, Русский театр и город Таллинн приглашают на благотворительный концерт “Мама жизнь подарила”.

Концерт организован в поддержку детей с особенностями развития. Известные актёры, певцы, танцоры, детские коллективы и особые дети соберутся вместе на сцене Русского Театра Эстонии. “С 2016-го года мы проводим в театре благотворительный концерт, который каждый раз подтверждает, что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения высоких результатов. Человек с ограниченными возможностями может всё! Мы все равны. И этот концерт — пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты”, — считает актриса Русского Театра, куратор и ведущая концерта Лариса Саванкова.

Концерт “Мама жизнь подарила“ — это замечательный и яркий подарок всем мамам и бабушкам. В их честь прозвучат стихи и песни. Лучшие танцевальные номера украсят программу. На сцене мы увидим живую связь поколений, когда начинающие “звездочки” выступают вместе с популярными певцами, актёрами, музыкантами и танцорами. Все участники концерта работают на благотворительных началах, чтобы собранные за билеты средства направить на помощь детям с особенностями развития.

Организаторами концерта стали город Таллин и благотворительный фонд ARTALLIANCE. Фонд основали актриса Русского театра Лариса Саванкова, продюссер центра “Adolf Kais Art Company” Кристина Кяйс.

Билеты можно приобрести здесь.

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