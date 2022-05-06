Яркий подарок всем мамам и бабушкам: в это воскресенье состоится благотворительный концерт

Концерт организован в поддержку детей с особенностями развития. Известные актёры, певцы, танцоры, детские коллективы и особые дети соберутся вместе на сцене Русского Театра Эстонии. “С 2016-го года мы проводим в театре благотворительный концерт, который каждый раз подтверждает, что никакие болезни и физические недостатки не являются препятствием для достижения высоких результатов. Человек с ограниченными возможностями может всё! Мы все равны. И этот концерт — пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты”, — считает актриса Русского Театра, куратор и ведущая концерта Лариса Саванкова.