Принимая решения о красоте, следуйте за самой яркой женщиной!
Красота тесно связана со здоровьем, и о ней нужно заботиться с самого детства. Первые кремы от загара на кожу малыша наносит заботливая рука матери, но средствами по уходу стоит пользоваться всегда, в любом возрасте.
Использование правильных косметических средств поможет обеспечить красивое лицо, здоровые волосы и яркую улыбку. Все, что нужно, даже на самый взыскательный вкус, можно найти в Maxima!
Секреты вечной красоты Анны Вески
Осенью прошлого года был раскрыт секрет впечатляющей прически Анне Вески, однако Анне с радостью признает, что, конечно же, ее волосы, помимо испуга от цен в других магазинах, нуждаются еще и в надлежащих средствах по уходу, которые она предпочитает покупать именно в Maxima.
Всегда прекрасная дива подтверждает, что надлежащий уход также крайне важен для сохранения молодости лица и шеи, и добавляет с искренним юмором, что у нее всегда поднимается настроение при входе в Maxima, когда она видит ассортимент свежих фруктов.
«Если даже яблоко и груша могут быть такими свежими, то и я могу», - говорит требовательная дама, которая после посещения фруктового прилавка направляется к полкам с косметикой.
Там сейчас тоже особенно много новинок, потому что в рамках кампании Ilu Mõte в магазинах рядом с домом появились лучшие товары по низкой цене Maxima.
Годы придают внешности женщины скорее акцент и очарование, но чтобы они не оказались в тени уставшего внешнего вида, хорошо пользоваться различными питающими кожу и добавляющими молодости средствами. Искать следует по ключевым словам «гиалуроновая кислота» и «коллаген», ведь именно эти вещества являются секретами упругости и здоровья кожи.
В Maxima есть хороший выбор антивозрастных кремов и сывороток. Цены на продукцию лучших лабораторий красоты начинаются с уровня ниже десяти евро. Анне Вески признается, что в ассортименте высококачественной косметической продукции Maxima легко подобрать наиболее подходящие именно вам товары.
Какова формула запоминающейся прически?
Красивые волосы достигаются с помощью науки, а не магии. Современные маски, шампуни и бальзамы для волос теперь в Maxima по особенно низким ценам.
Поскольку в рамках кампании Ilu Mõte цены были снижены на треть или половину, набор средств по уходу за волосами вместе со свежей сияющей краской можно приобрести очень дешево - каждый товар стоит всего два-три евро. Разумный потребитель также может запастись ими для последующего использования.
Ilu Mõte также нацелена и на джентльменов
Безусловно, красивый и ухоженный вид - удел не только женщин. Мужчины также найдут в Maxima ряд полезных продуктов, чтобы быстро подчеркнуть свою лучшую внешность. Ассортимент включает средства по уходу за кожей, а также все необходимое для качественного бритья - вплоть до самых приятных ароматов.
Красиво сквозь времена
Чтобы забота о себе не оставила дыру в кошельке, в рамках кампании Ilu Mõte вы также можете запастись доступными товарами впрок пока идет кампания. Средства по уходу за волосами и полостью рта не имеют срока годности, а на кремах он обозначен.
Кроме того, кампания включает в себя ряд товаров длительного пользования, например, фены и эпиляторы, по очень низким ценам.
Престижные бренды
Найти смысл красоты этой весной помогут как давно известные, так и новые торговые марки -
MAURISSE, FELCE AZZURRA, MISS MAGIC, KILLYS, SAPONELLO, TONI&GUY и
многие другие. Не забыты ни лицо, ни тело, ни волосы ни красивая улыбка.
Мечтаете о красивой улыбке?
Выбирайте отбеливающие зубные пасты WOOM из Испании. И запомните бренд PETITFEE, ведь одним из горячих трендов в мире красоты является косметика и бьюти-товары из Кореи. Одним из секретов красоты кореянок является, кстати, высокий научный уровень их косметических лабораторий и использование правильных природных компонентов.
Для тех, кто предпочитает местное, в Maxima есть косметика брендов NATURA ESTONICA, NATURA SIBERICA и PUHAS LOODUS.
Под теплым весенним солнцем очень важно защитить кожу от чрезмерного излучения. Для этого Maxima предлагает в рамках кампании товары от фирмы AUSTRALIAN GOLD, которые подходят для людей всех возрастов - от детей до пожилых людей.
При использовании продуктов AUSTRALIAN GOLD не придется избегать приятного летнего зноя - правильный уход обеспечивает красивый золотисто-коричневый цвет лица, не опасаясь повреждений.
Каждый может убедиться в том, насколько выгодные предложения его ждут, пролистав каталог товаров кампании Ilu Mõte.