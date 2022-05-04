ФОТО И ВИДЕО | Женственный крой, яркие цвета и пестрые узоры: Тийна Талумеэс возвращает позитив в гардероб своей свежей коллекцией

Кажется, пришло время вернуть цвет в нашу повседневную жизнь! И это именно то, что Тиина делает своей весенней коллекцией.

“Коллекция COLORAMA рассказывает захватывающую историю о новом вихревом мире и о том, как остаться самим собой в его водовороте, сосредоточившись на позитивной энергии и силе целостности”, — сообщает дизайнерка в подписи к публикации в Instagram. На видео мы видим зеленые колготки в сочетании с красными туфлями и розово-желтом платье с ярким принтом. Смелое и яркое сочетание!



Также в аккаунте Тийны есть видео с презентации коллекции. В крайнем правом углу можно заметить недавнюю финалистку Eesti otsib Superstaari. Мерибель Вяана в синем платье — подруга победительницы Алики Миловой.

Новая коллекция под название COLORAMA уже доступна в студии Тийны!

