Тоник для кожи: а нужен ли он вообще?

Благодаря рекламе, мы знаем, что тоник — это чудо-средство, которое помогает вернуть в норму уровень ph кожи, нарушенный щелочным средством для умывания. Но тогда почему самые первые тоники вообще содержали в своем составе спирт и, наоборот, сушили кожу?

“Никакой тоник на выравнивание рН кожи не влияет. Вся среда кожи восстанавливается сама! А самое интересное, что современные средства для умывания — очень мягкие, щадящие, без мыла или спирта. Они не нарушают кислотность кожи, а если и делают это, то совсем чуть-чуть”, — комментирует эксперт.

Многие производители действительно хитрят. И тоники в их многоступенчатых линейках для ухода за кожей как бы дублирует “умывашку”. Но не всегда.

На некоторые тонизирующие средства сегодня возложены совершенно иные функции дополнительного ухода. К примеру, они могут увлажнять кожу благодаря содержащимся в них церамидам. Такие тоники больше похожи на сыворотки на водной основе.

А вот матирующих тоников лучше избегать. Скорее всего, в них зашкаливает процент содержания спирта, и такое средство будет только сушить кожу. В результате от такого воздействия вы получите обратный эффект — кожа будет жирниться еще больше.

Доктор отмечает, что нормальной здоровой коже необходимо только хорошее средство для умывания и крем для увлажнения. Все остальное — лишняя трата денег.