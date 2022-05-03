Открываем сезон пикников: как не навредить желудку и фигуре
Наступает долгожданное тепло, люди массово отправляются за город — на пикники. Ароматы шашлыка аппетитно витают в воздухе... Но как при этом не переесть, сохранить здоровье и фигуру? Это можно сделать, соблюдая несложные правила. Об этом пишет Woman Delfi.lv.
Приходить на пикник… сытым
На пикник или застолье в гостях не стоит приходить голодным. Это увеличивает риск переесть, что приведет к плохому самочувствию. Добавьте сюда еще чувство вины — никакой радости от праздника не получите.
Приходите на праздник только слегла проголодавшимся. Так вы сможете адекватно оценить предложенные угощения и съесть только то, что вас особенно привлекает.
Не увлекайтесь белками
Не стремитесь попробовать все. Выберите для себя на столе приоритетные блюда. Не стоит налегать на то, что и так часто доступно вне праздничного стола: эта еда такая же на вкус, как была до и после застолья.
На праздничном столе обычно зашкаливает количество белковых продуктов: рыбы, мяса, птицы. Смешение разных белков может спровоцировать тяжесть в желудке и плохое самочувствие. Чтобы избежать этого, остановитесь на каком-то одном горячем блюде.
Рекомендуется съедать не больше 1 порции (300 г) за раз, так как мясо очень долго переваривается. Добавьте к нему побольше овощей, зелени и старайтесь не есть крахмалистые продукты (картофель, например).
Не злоупотребляйте соусами — особенно покупными, а не домашними, в них содержится много сахара и неправильных жиров.
Еще один секрет не переесть — пищу надо тщательно и медленно жевать. Так организм получат сигнал о сытости вовремя, а не тогда, когда вы изрядно переели.
Учитесь говорить “нет”. Ваш организм и пищевые привычки — это только ваша личная зона ответственности. Не позволяйте никому нарушать ваши границы уговорами съесть еще кусочек.
Напитки: грамотный подход
Перед едой можно выпить стакан воды, что слегка притупит голод и жажду.
Большое количество и смешивание алкоголя тоже может спровоцировать переедание.
Запивать еду можно, но лучше отдать предпочтение чистой воде, а не сладким газировкам, сокам и компотам.
Сила — в движении
Многие забывают, что главное в любом празднике — не еда, а само общение, встреча с близкими. Чаще вставайте из-за стола, чтобы размяться, выходите поговорить с гостями, можете помочь хозяйке убрать со стола, потанцуйте, а на свежем воздухе можно прогуляться или в подвижные спортивные игры поиграть. Движение отвлечет вас от еды и ускорит обмен веществ. Постарайтесь сделать так, чтобы праздник не крутился вокруг только лишь еды и напитков.
Переели? Есть решение!
Когда мы голодны и набрасываемся на еду, жуем быстро, практически глотая все и сразу, заметить переедание довольно сложно. Оно наступает “из ниоткуда”. Только что были голодны — а потом сразу тяжесть, боли в животе, вздутие, изжога, тошнота.
Если все-таки переели, желательно не ложиться и даже не садиться — лучше немного пройтись, это ускорит пищеварение. Можно даже сделать легкую зарядку — только наклоны в этом случае противопоказаны.
Пейте больше воды или теплый несладкий травяной чай (хорошо помогает ромашковый).
При тяжести и болях выпейте ферментный препарат, который поможет работе желудочно-кишечного тракта.
Соблюдение этих несложных правил позволит вам не чувствовать тяжесть после застолья и не заставит переживать из-за болей в желудке или набранных килограммов перед летним сезоном.