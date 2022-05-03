Открываем сезон пикников: как не навредить желудку и фигуре

Приходить на пикник… сытым

На пикник или застолье в гостях не стоит приходить голодным. Это увеличивает риск переесть, что приведет к плохому самочувствию. Добавьте сюда еще чувство вины — никакой радости от праздника не получите.

Приходите на праздник только слегла проголодавшимся. Так вы сможете адекватно оценить предложенные угощения и съесть только то, что вас особенно привлекает.

Не увлекайтесь белками

Не стремитесь попробовать все. Выберите для себя на столе приоритетные блюда. Не стоит налегать на то, что и так часто доступно вне праздничного стола: эта еда такая же на вкус, как была до и после застолья.

На праздничном столе обычно зашкаливает количество белковых продуктов: рыбы, мяса, птицы. Смешение разных белков может спровоцировать тяжесть в желудке и плохое самочувствие. Чтобы избежать этого, остановитесь на каком-то одном горячем блюде.

Рекомендуется съедать не больше 1 порции (300 г) за раз, так как мясо очень долго переваривается. Добавьте к нему побольше овощей, зелени и старайтесь не есть крахмалистые продукты (картофель, например).

Не злоупотребляйте соусами — особенно покупными, а не домашними, в них содержится много сахара и неправильных жиров.

Еще один секрет не переесть — пищу надо тщательно и медленно жевать. Так организм получат сигнал о сытости вовремя, а не тогда, когда вы изрядно переели.

Учитесь говорить “нет”. Ваш организм и пищевые привычки — это только ваша личная зона ответственности. Не позволяйте никому нарушать ваши границы уговорами съесть еще кусочек.

Напитки: грамотный подход

Перед едой можно выпить стакан воды, что слегка притупит голод и жажду.

Большое количество и смешивание алкоголя тоже может спровоцировать переедание.

Запивать еду можно, но лучше отдать предпочтение чистой воде, а не сладким газировкам, сокам и компотам.

Сила — в движении